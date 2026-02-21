Aparición de presidente de la FIFA en Junta de la Paz no viola neutralidad política, dice el COI

Por Karolos Grohmann

MILÁN, 21 feb (Reuters) - La presencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en la reunión inaugural de la Junta de la Paz ‌esta semana, junto con ‌el ⁠presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y otros jefes de Estado, no viola ninguna norma de la Carta Olímpica sobre neutralidad política, dijo el sábado el Comité Olímpico Internacional.

El máximo responsable ​del organismo ⁠rector del ⁠fútbol mundial, que también es miembro del COI, participó el jueves en la reunión de la Junta de ​la Paz, que se centra en las labores de reconstrucción de Gaza y tiene como objetivo ‌reconstruir el territorio una vez que Hamás se desarme.

"El COI ha ​estado en contacto con la FIFA", dijo ​un portavoz del COI. "Entendemos que la FIFA está apoyando, a través del fútbol, un programa integral de inversión en la recuperación deportiva en Gaza, Palestina, proporcionando infraestructura deportiva, educación y propuestas de desarrollo de élite".

"Esto está totalmente en consonancia con el papel de una federación deportiva internacional. El COI, a través de Solidaridad Olímpica, que es nuestro vehículo de ​desarrollo, ha apoyado y sigue apoyando el desarrollo del deporte en la región", afirmó el portavoz.

La Carta Olímpica establece que los miembros deben actuar siempre con independencia ⁠de los intereses comerciales y políticos. Tampoco pueden aceptar "de gobiernos, organizaciones u otras partes, ningún mandato o instrucción que pueda interferir en su ‌libertad de acción y voto", según la Carta.

La Junta de la Paz de Trump ha sido objeto de controversia. Incluye a Israel, pero no a representantes palestinos, y la sugerencia de Trump de que la Junta podría eventualmente abordar retos más allá de Gaza ha suscitado la preocupación de que podría socavar el papel de la ONU como principal plataforma para la diplomacia global y la resolución de conflictos.

Infantino apareció en el escenario con ‌varios jefes de Estado, luciendo una gorra roja con las letras "USA" en la parte delantera y los números 45-47, en ⁠referencia a las dos presidencias no consecutivas de Trump.

Infantino también mostró el acuerdo de colaboración de ‌la FIFA con la Junta de la Paz, que incluye la construcción de 50 minicampos ⁠cerca de escuelas y zonas residenciales en Gaza, cinco campos de tamaño ⁠reglamentario en varios distritos, una academia de la FIFA de última generación y un nuevo estadio nacional con capacidad para 20.000 espectadores.

Trump se ha reunido con Infantino en varias ocasiones, ya que Estados Unidos coorganizará este verano boreal la Copa Mundial de Fútbol junto con México y Canadá.

El presidente estadounidense también recibió en diciembre el primer ‌premio de la paz de la FIFA por ​sus esfuerzos para promover el diálogo y la distensión en algunos de los puntos más conflictivos del mundo, informó entonces el organismo futbolístico.

La presidenta del COI, Kirsty Coventry, elegida en 2025, aún no se ha reunido con Trump. Los Juegos Olímpicos de Verano de 2028 se celebrarán ‌en Los Ángeles. (Reporte de Karolos Grohmann; edición de Hugh Lawson; Editado en Español por Ricardo Figueroa)