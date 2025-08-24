Apartado por el Marsella, Jonathan Rowe ficha por el Bolonia

Una semana después de su altercado con Adrien Rabiot por el que ambos futbolistas fueron apartados del Marsella, el atacante inglés Jonathan Rowe ha fichado por el Bolonia, anunció el domingo el club italiano.

Luego de un año en el sur de Francia, el futbolista de 22 años "vestirá en 2025-2026 los colores del club italiano", indicó el Marsella en un comunicado, en el que desea a su ya exjugador "mucho éxito en la continuación de su carrera profesional".

Rowe fue apartado por el club francés por una pelea con Rabiot el 15 de agosto, tras la derrota 1-0 en Rennes.

El presidente del Marsella declaró en una entrevista con la AFP que se trató de "un evento de una violencia extrema", justificando la decisión de poner a ambos jugadores en la lista de transferibles.

Una decisión que, en el caso de Rabiot, podría revocarse, luego de que el entrenador Roberto De Zerbi abriese la puerta el sábado a una posible reconciliación, esperando que se den "las condiciones para reparar las cosas" con el centrocampista francés.