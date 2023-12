BAGDAD (AP) — Los iraquíes empezaron a votar el sábado por primera vez en una década para elegir a los nuevos miembros de los consejos provinciales —que a su vez nombrarán a los gobernadores—, en unos comicios cuyo resultado será considerado un indicador para las elecciones parlamentarias previstas para 2025.

La votación estaba restringida el sábado a miembros del ejército y de otras fuerzas de seguridad, y a los desplazados internos que viven en campamentos. El grueso de los electores están llamados a las urnas el lunes y se espera que los resultados se anuncien el martes.

A pesar de la participación relativamente alta en los comicios del sábado, había preocupación por una posible baja participación el lunes, así como por potenciales actos de violencia, en las elecciones a realizarse en las 18 provincias del país.

El poderoso clérigo chií y líder político Muqtada al-Sadr —que renunció oficialmente a la política en 2022 durante un largo bloqueo a la formación de gobierno— ha pedido a sus seguidores que boicoteen la convocatoria, alegando que su participación reforzaría el dominio de la corrupta clase política.

Un boicot generalizado “reduciría la legitimidad de los comicios nacional e internacionalmente”, afirmó Sadr en un comunicado.

En algunas zonas, los partidarios de Sadr arrancaron los carteles electorales y varias oficinas de campañas políticas fueron vandalizadas. En Najaf, una cuidad del sur del país donde hay un fuerte apoyo a Sadr, miles se manifestaron el jueves para pedir un boicot electoral.

Los activistas que organizaron las masivas protestas antigubernamentales de 2019 y que se oponen a todos los partidos gobernantes, también se comprometieron a no participar en los comicios.

Aparte de quienes defienden el boicot, muchos iraquíes son simplemente apáticos.

Sajad Jiyad, un analista político iraquí y miembro del centro de estudios no partidista The Century Foundation, indicó que millones de personas con derecho a voto no están registradas para hacerlo, y que la baja participación ha sido una tendencia desde 2005.

“Todos los indicios apuntan a la apatía de la población”, dijo. “Los jóvenes, en especial, no están comprometidos con la política y ningún partido ha captado su atención”.

Aqeel Al-Rubaie, propietario de una perfumería en Bagdad, contó que él y su familia no acudirán a las urnas. Dijo que no encontró “ningún programa electoral real” y vio una corrupción generalizada en las campañas políticas, en las que algunos candidatos ofrecían sobornos a posibles votantes.

“¿Qué han ganado los iraquíes en elecciones anteriores que me haga pensar que puedo beneficiarme de estas elecciones?”, dijo. “La corrupción y las armas siguen campando a sus anchas por el país. No hay empleo ni servicios”.

La Comisión Electoral Independiente de Alto Nivel reportó una participación del 67% en la votación del sábado, que algunos observadores atribuyeron a la presión ejercida sobre el personal militar y de seguridad para que acudiera a las urnas.

“Hay una amenaza contra los que no participen en las elecciones” de que serán trasladados a un destino indeseable, dijo un miembro de las fuerzas de seguridad que habló bajo condición de anonimato, porque no estaba autorizado a hablar con periodistas. “Por eso, todo el mundo participará, por miedo a ser castigado”.

___

Rashid Yahya en Duhok, y Salar Salim en Erbil, contribuyeron a este despacho.