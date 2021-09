Apatía y preocupación por la economía aquejan a argentinos antes de ir a las urnas

Por Lucila Sigal

BUENOS AIRES, 10 sep (Reuters) - Los argentinos asistirán el domingo a las urnas en unas primarias para las elecciones legislativas de noviembre marcadas por la apatía, preocupaciones sobre la situación económica y malestar por escándalos políticos vinculados a beneficios obtenidos durante la pandemia del coronavirus.

El Gobierno buscará ampliar su mayoría en el Congreso, aunque las encuestas no lo favorecen, en unos comicios de medio término vistos como un plebiscito al presidente de centroizquierda Alberto Fernández, cuyo período de gestión transcurrió casi completamente en pandemia.

"Podría entrar al cuarto oscuro y hacer un 'ta te tí' (juego de azar), porque creo que ya es indistinto", dijo en Buenos Aires Gonzalo Barmasch, un estudiante de 22 años.

"En estas elecciones estoy desinteresado (...) Los años anteriores creo que el voto siempre se marcó por parar al kirchnerismo (por el peronismo oficialista) y así voté, pero este año hasta perdí el interés en la oposición, ya que no veo grandes cambios", añadió.

Analistas políticos citan además el malestar de la población por la violación por parte de Fernández de la estricta cuarentena que él mismo impuso, cuando en 2020 celebró en la residencia presidencial el cumpleaños de su pareja, sumado a otro escándalo por la prioridad dada a funcionarios en la vacunación contra el COVID-19.

"Venimos de un año muy complicado con la pandemia y con un Gobierno muy debilitado, con seis de cada 10 personas que no tienen confianza en cómo el Gobierno está gestionando la pandemia y siete de cada 10 que no tienen confianza en cómo el Gobierno está gestionando la economía", dijo a Reuters Mariel Fornoni, directora de la consultora Management and Fit.

Muchos argentinos consideran que los políticos están alejados de sus preocupaciones más cotidianas, vinculadas a la crisis económica que atraviesa la tercera economía de América Latina, con altos niveles de inflación, pobreza y desempleo, agravada por la pandemia de coronavirus.

"Hay muchísima apatía, enojo (...) Hoy casi el 60% de la principal mención tiene que ver con temas de economía, fundamentalmente la inflación y el desempleo", dijo Fornoni.

Según analistas, la oposición basó su campaña en ataques directos al Gobierno y el oficialismo intentó centrarse en los logros alcanzados en el manejo de la pandemia, en momentos en que los casos y muertes por coronavirus están cayendo gracias a una aceleración de la campaña de vacunación.

Las elecciones del domingo, que en Argentina son obligatorias, serán las primeras a nivel nacional en medio de la pandemia del coronavirus y el Gobierno dispuso cambios que incluyeron aumentar en un 30% los lugares de votación para evitar las aglomeraciones, además de protocolos sanitarios.

El interrogante es cuál será el nivel de participación, que Fornoni estima que caerá cerca del 15% con respecto a elecciones previas, de acuerdo con encuestas recientes y lo ocurrido en comicios provinciales y municipales celebrados en pandemia.

"No encuentro razones que me lleven a inclinarme por alguna de las listas, ninguna campaña me convence como para poder elegir una lista, solo algunas me ayudan a descartar", señaló Ramiro Gomez, un estudiante de 21 años.

A Yiya Carrillo, una profesora de literatura jubilada de 89 años que ya recibió la vacuna de COVID-19, el virus no le resulta un impedimento y prevé ir a votar el domingo.

"Por supuesto que voy a ir a votar", dijo Carrillo. "Lo que más me preocupa en este momento es la actitud de la oposición tan feroz, tan poco positiva y con tan pocos aportes", agregó y aclaró que no es seguidora de ningún partido político. (Reporte de Lucila Sigal, con reporte adicional de Agustín Geist Editado por Nicolás Misculin)

Reuters