LA NACION

Apedreado el candidato a presidente Rodríguez

En el bastión de Evo Morales, es considerado un "traidor".

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Apedreado el candidato a presidente Rodríguez
Apedreado el candidato a presidente Rodríguez

Rodríguez votó en la escuela José Carrasco, en el municipio de Entre Ríos, situado en el Trópico de Cochabamba, bastión de Morales, con un retraso debido a una pequeña explosión ocurrida anteriormente cerca del centro electoral.

Cuando el parlamentario se detuvo a hablar con los periodistas que estaban siguiendo las elecciones, algunas personas presentes en la urna comenzaron a lanzarle piedras, según informó la prensa.

Por otra parte, el candidato de Fuerza del Pueblo, Johnny Fernández, también recibió insultos y empujones cuando emitió su voto en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra por parte de un grupo de ciudadanos.

Durante su salida del colegio electoral, le arrojaron agua y botellas, mientras las personas que acompañaban a Fernández intentaron evitar las agresiones contra el candidato. (ANSA).

LA NACION
Más leídas
  1. El Presidente se impone en la lista de la provincia y Bullrich sufre un veto de Karina Milei
    1

    El Presidente se impone en la lista de la provincia y Bullrich sufre un veto de Karina Milei

  2. La islamofobia irrumpe como el nuevo campo de batalla en la política española
    2

    La islamofobia irrumpe como el nuevo campo de batalla en la política española

  3. Pico Mónaco compartió las mejores fotos de su viaje a Grecia con su mujer Diana Arnopoulos y sus hijos
    3

    Pico Mónaco compartió el álbum más íntimo de su viaje a Grecia con su mujer Diana Arnopoulos y sus hijos

  4. Impactantes imágenes de delfines del Aquarium llevaron a una denuncia de Montenegro: la explicación de la firma
    4

    Impactantes imágenes de delfines del Aquarium llevaron a una denuncia de Montenegro: la explicación de la firma

Cargando banners ...