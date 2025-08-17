Apedreado el candidato a presidente Rodríguez
En el bastión de Evo Morales, es considerado un "traidor".
- 1 minuto de lectura'
Rodríguez votó en la escuela José Carrasco, en el municipio de Entre Ríos, situado en el Trópico de Cochabamba, bastión de Morales, con un retraso debido a una pequeña explosión ocurrida anteriormente cerca del centro electoral.
Cuando el parlamentario se detuvo a hablar con los periodistas que estaban siguiendo las elecciones, algunas personas presentes en la urna comenzaron a lanzarle piedras, según informó la prensa.
Por otra parte, el candidato de Fuerza del Pueblo, Johnny Fernández, también recibió insultos y empujones cuando emitió su voto en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra por parte de un grupo de ciudadanos.
Durante su salida del colegio electoral, le arrojaron agua y botellas, mientras las personas que acompañaban a Fernández intentaron evitar las agresiones contra el candidato. (ANSA).
