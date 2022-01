Apelación rebaja a cierre parcial la clausura del Benito Villamarín por el caso Jordán

El Comit茅 de Apelaci贸n de la Real Federaci贸n Espa帽ola de F煤tbol (RFEF) ha rebajado la sanci贸n previa del Comit茅 de Competici贸n de cierre total del Benito Villamar铆n, estadio del Real Betis, por el caso Joan Jord谩n a una sanci贸n de cierre parcial, tambi茅n para los dos pr贸ximos partidos de los b茅ticos en su feudo.

"Este Comit茅 de Apelaci贸n acuerda la clausura parcial del estadio, acotado a la zona completa del sector de animaci贸n desde la zona desde que se realiz贸 el lanzamiento del objeto que impact贸 en el jugador del Estadio Benito Villamar铆n, durante los dos siguientes partidos que el Real Betis Balompi茅 tenga que disputar como local", reza la resoluci贸n de Apelaci贸n.

As铆, Apelaci贸n estima parcialmente el recurso del Real Betis contra la resoluci贸n del 19 de enero de 2022 del Juez Disciplinario de Competici贸n, que impon铆a al club verdiblanco la sanci贸n de clausura total de sus instalaciones durante dos partidos, al considerar que la actitud del Real Betis tras los hechos sucedidos fue la correcta para evitar que la situaci贸n fuera a m谩s.

"Tambi茅n ha de examinarse c贸mo se ha reaccionado frente a los hechos acontecidos con posterioridad a la agresi贸n al jugador del equipo rival. En este punto debemos tener en cuenta las conductas coet谩neas y posteriores, de tal manera que la sanci贸n nunca puede ser la misma si se colabora en un grado adecuado, o cuando dicha colaboraci贸n no existe. Pues bien, la valoraci贸n de dicho proceder del recurrente permite a este Comit茅 considerar m谩s adecuada y proporcionada la sanci贸n de clausura parcial del Estadio", esgrime Apelaci贸n.

Eso s铆, Apelaci贸n considera que el Real Betis no hizo lo necesario para prevenir lo sucedido. "El Club no adopt贸 las medidas de prevenci贸n exigidas, y acordes a la declaraci贸n del encuentro de alto riesgo, conclusi贸n esta que a la vista del expediente y del recurso planteado debe ser confirmada por este Comit茅 de Apelaci贸n. En definitiva, las medidas adoptadas no son suficientes para eximir de responsabilidad al club recurrente", apunt贸 Apelaci贸n.

No obstante, pese a rebajar la sanci贸n de clausura del Benito Villamar铆n de total a parcial, Apelaci贸n desestim贸 el resto de recursos del Real Betis ante la resoluci贸n previa del Comit茅 de Competici贸n, siendo uno de esos recursos el de intentar que no se juzgaran los incidentes sucedidos como "graves". "No merece mucho desarrollo la desafortunada afirmaci贸n, a juicio de este Comit茅, de la predisposici贸n del Juez Disciplinario, desde el inicio, a juzgar los incidentes como graves", concluy贸 Apelaci贸n.

Tambi茅n desestim贸 Apelaci贸n el recurso del Betis pidiendo la anulaci贸n de la resoluci贸n por defectos de forma, pues el Comit茅 asegura que el acta arbitral contempla adecuadamente lo sucedido y que se permiti贸 presentar alegaciones de forma correcta dentro de un plazo establecido.

Cabe recordar que los hechos sucedieron en el derbi de Copa del Rey entre Betis y Sevilla, del s谩bado 15 de enero, cuando un aficionado local lanz贸 un palo de pl谩stico PVC al terreno de juego que impact贸 en el jugador del Sevilla Joan Jord谩n, que tuvo que abandonar el terreno de juego y ser atendido. El partido se detuvo y se reanud贸 un d铆a despu茅s con triunfo de los verdiblancos por 2-1.