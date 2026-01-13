Apelan venta forzosa de petrolera venezolana Citgo en EEUU

La directiva de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en Estados Unidos, nombrada por la oposición, informó el martes que apeló la venta de la filial Citgo por "conflictos de interés graves" en un proceso de remate en ese país.

Citgo, filial estadounidense de Pdvsa, está bajo control de una directiva nombrada por la oposición, luego de que Washington se lo entregó en 2019 tras desconocer al gobierno del ahora depuesto presidente Nicolás Maduro.

En medio de un proceso de remate en beneficio de sus acreedores, que aún necesita autorización del gobierno estadounidense, la directiva solicitó "la anulación de la orden de venta judicial" de Citgo debido a "conflictos de interés graves (...) en detrimento del valor económico del activo".