Apenas dos partidos femeninos de noche en Roland Garros bajo la dirección de Amélie Mauresmo

PARÍS (AP) — Por cuarto Abierto de Francia consecutivo, se le preguntó a Amélie Mauresmo, la directora del torneo, sobre la falta de partidos femeninos durante las sesiones nocturnas del torneo: uno en 2022, uno en 2023, ninguno en 2024 y, hasta ahora, ninguno en 2025.

Y por cuarto Abierto de Francia consecutivo, Mauresmo desestimó el tema, al señalar el viernes en una conferencia de prensa, cuando también se le presionó sobre la asignación de partidos femeninos en el horario del mediodía en la cancha Philippe Chatrier, cuando la asistencia tiende a ser escasa.

“Lo curioso es que son las mismas preguntas, año tras año”, respondió Mauresmo.

En los otros torneos de tenis de Grand Slam que venden entradas separadas para las sesiones nocturnas, el Abierto de Estados Unidos y el Abierto de Australia, los estadios principales tienden a presentar dos partidos individuales para esa parte del programa diario, uno involucrando a mujeres y otro a hombres. Wimbledon tiene un límite de las 11 de la noche para la competencia y no vende entradas para una sesión nocturna.

Roland Garros añadió sesiones nocturnas hace tres años y la federación francesa tiene un contrato con un servicio de streaming para los espectadores en el país de origen que exige un partido diario en horario estelar europeo durante la primera semana y media del evento.

Con Novak Djokovic programado para jugar contra Filip Milosic el sábado, apenas dos de los 37 encuentros nocturnos habrán sido con mujeres.

Mauresmo, quien llegó a ser la número uno del mundo y ganó dos títulos de Grand Slam, asumió como directora del torneo antes de la edición de 2022. Ha ofrecido repetidamente explicaciones similares de por qué el partido nocturno casi siempre ha sido entre hombres, incluyendo que su formato al mejor de cinco sets es probable que ofrezca más tiempo en la cancha para los compradores de entradas que el formato al mejor de tres para mujeres.

En los últimos años, algunas jugadoras han argumentado que eso es un error y perjudica el crecimiento de su deporte, aunque Mauresmo dijo el viernes que nadie se ha quejado con ella al respecto ni ha ofrecido sus opiniones.

Ons Jabeur, tres veces subcampeona de Grand Slam, fue preguntada sobre el tema esta semana y calificó la configuración actual como "una pena".

"Es todavía triste que sigamos viendo esto", dijo la tunecina. “En Europa, en general, es desafortunado para los deportes femeninos... No solo para el tenis, sino en general... Quien esté tomando la decisión, no creo que tenga hijas, porque no creo que quieran tratar a sus hijas así”.

"Es un poco irónico", añadió Jabeur.

“No muestran el deporte femenino, no muestran el tenis femenino, y luego dicen: 'principalmente, los (fanáticos) siguen a los hombres'. Por supuesto que ven más a los hombres, porque muestran más a los hombres”.

Iga Swiatek, la tricampeona vigente en París, dijo a principios de la semana que la situación no le molesta, en parte porque prefiere jugar más temprano en el día, pero cuando se le preguntó nuevamente el viernes, después de que Mauresmo habló, la dueña de cinco títulos de Grand Slam explicó que cree que la división debería ser más equitativa.

"Personalmente, no es que tenga grandes sentimientos al respecto, porque simplemente hago mi trabajo. Me adapto al horario que me dan", dijo Swiatek. “Pero creo que debería ser igual, porque los partidos femeninos pueden ser un entretenimiento de la misma manera... Podemos ofrecer un buen espectáculo”.

Mauresmo dijo que programar un solo partido nocturno no ha cambiado: “Así que para mí, el mensaje no está cambiando, y nunca ha sido que las chicas no sean dignas de jugar por la noche”.

Cuando un reportero intentó volver a temas como los partidos nocturnos y la programación de mujeres primero en Chatrier, preguntando a Mauresmo cuán importante considera esos asuntos, ella respondió: “¿Sabes qué? Me gustaría cambiar de tema”.

