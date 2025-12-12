LA NACION

Apertura argentino Tomás Lospennato firma por el Toulon hasta 2030

El apertura argentino Tomás Albornoz, internacional con los Pumas, fichó por el club francés Toulon hasta 2030, con el que debutará a finales de diciembre, anunció...

El apertura argentino Tomás Albornoz, internacional con los Pumas, fichó por el club francés Toulon hasta 2030, con el que debutará a finales de diciembre, anunció el viernes el equipo de rugby.

El rugbier de 28 años, que como jugador internacional ha disputado 21 partidos con los Pumas, fue contratado en 2021 por el club italiano Benetton Treviso.

Ahora, "se unirá a los rojinegros a finales de este mes de diciembre de 2025", precisó en un comunicado el Toulon, club del potente campeonato Top 14 de Francia.

Albornoz formó parte de la selección argentina durante la reciente gira del otoño europeo, y estuvo en el XV de inicio en la derrota contra Inglaterra (27-23) en noviembre.

