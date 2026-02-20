Apertura con tregua en el IBEX ante cautela por Irán, ruido en el capital riesgo y dato de inflación

20 feb (Reuters) - El IBEX 35 abrió el viernes con pocos cambios, en una jornada marcada por la cautela ante las tensiones geopolíticas ‌y las turbulencias en ‌torno ⁠a las inversiones en inteligencia artificial, mientras las sacudidas en el capital riesgo mantenían el apetito por el riesgo bajo control.

Con todo, el índice encadena una subida semanal ​del 1,9% tras ⁠varios ⁠días de elevada volatilidad.

"Se impone cierta sensación de cautela y tomas de beneficios tras tres sesiones ​alcistas en Wall Street y dos en Europa", dijeron analistas de Bankinter en su ‌canal de Telegram. En el frente geopolítico, el presidente de ​Estados Unidos, Donald Trump, fijó un plazo ​de 10 a 15 días para que Irán alcance un acuerdo sobre su programa nuclear o se enfrente a "cosas muy malas", mientras Teherán advirtió de que responderá si es atacado.

El ánimo inversor también se veía condicionado por el golpe al sector de capital riesgo, después de que Blue Owl Capital vendiera activos y ​pusiera fin de forma permanente a los reembolsos trimestrales en uno de sus fondos, alimentando la inquietud sobre valoraciones y liquidez en ⁠la industria.

En la agenda del viernes destacan el deflactor de consumo (conocido por las siglas PCE) de Estados Unidos y ‌la lectura del PIB del cuarto trimestre.

Según un sondeo de Reuters, el mercado prevé un leve repunte del dato de inflación, mientras que la producción económica se situaría en el 3,0%. Este crecimiento supondría una ralentización respecto al trimestre anterior, pero mostraría, "con todo, una cifra saludable que estará soportada por un consumo robusto", comentan en Bankinter.

"Mala combinación (de las cifras del PCE y el PIB) porque refuerza la idea ‌de que la Fed no tiene prisa por bajar tipos. No debería tener mucho impacto porque ⁠ya está descontado que el próximo movimiento (-25 p.b. hasta 3,25%/3,50%) no llegará hasta junio cuando Kevin ‌Warsh tome las riendas de la Fed", añaden.

Por otra parte, la semana ⁠que viene se publican los resultados de la tecnológica Nvidia, empresa ⁠cotizada más grande del mundo, que servirán de barómetro sobre la evolución del negocio de IA. A las 0805 GMT del viernes, el selectivo bursátil español IBEX 35 subía 2,10 puntos, un 0,01%, hasta 18.019,60 puntos, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 avanzaba un 0,28%.

En el ‌sector bancario, Santander perdía un 0,21%, BBVA apenas ​variaba, Caixabank avanzaba un 0,56%, Sabadell ganaba un 0,31%, Bankinter se revalorizaba un 0,21% y Unicaja Banco subía un 0,22%.

Entre los grandes valores no financieros, Telefónica retrocedía un 0,06%, Inditex cedía un 0,21%, Iberdrola se dejaba un 0,41%, Cellnex ganaba un 0,27% y ‌la petrolera Repsol subía un 0,06%.

(Información de Tomás Cobos; edición de María Bayarri Cárdenas)