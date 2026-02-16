Apertura de cumbre sobre IA de India en Nueva Delhi se ve empañada por largas filas y confusión

Por Aditya Soni y Abhirami G

NUEVA DELHI, 16 feb - La Cumbre sobre el Impacto ‌de la IA en ‌India, ⁠un evento destinado a mostrar las ambiciones tecnológicas del país, se enfrentó a una oleada de ​críticas en Internet ⁠el ⁠lunes en su inauguración, ya que los asistentes denunciaron largas filas, ​aglomeraciones y fallos organizativos en la sede de Nueva ‌Delhi.

Varios delegados dijeron a Reuters que ​las instrucciones poco claras habían ​provocado que muchos tuvieran que luchar por recuperar sus pertenencias después de que el edificio de la exposición fuese desalojado repentinamente antes de los controles de seguridad para las llegadas de alto nivel. Algunos ponentes que ​debían participar en los paneles del martes seguían esperando la confirmación de las ⁠sesiones y los programas.

Los asistentes señalaron que la mala señalización y el número ‌limitado de asientos aumentaron la confusión en la cumbre, a la que se espera que asistan unas 250.000 personas, y algunas sesiones no pudieron acoger a todos los que querían entrar.

El Ministerio de Tecnología de la Información de la India no respondió inmediatamente a ‌una solicitud de comentarios.

Para el Gobierno del primer ministro Narendra Modi, ⁠el caos en un evento de talla internacional supone ‌un riesgo que va más allá de la mala ⁠imagen: los fallos organizativos amenazaban con eclipsar ⁠el mensaje del Gobierno sobre la capacidad tecnológica de la India.

Algunos periodistas que cubren la cumbre pasaron gran parte del lunes tratando de aclarar los procedimientos de entrada, con confusión sobre los ‌códigos QR digitales y ​los pases físicos para acceder, según los mensajes de un grupo de WhatsApp creado para el evento. (Reporte de Aditya Soni, Abhirami G y Munsif Vengattil en Nueva Delhi; ‌edición de Jan Harvey; Editado en Español por Ricardo Figueroa)