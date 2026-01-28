Apertura tibia en el IBEX 35: ASML anima, pero manda la cautela antes de la Fed

28 ene (Reuters) - El IBEX 35 abrió el miércoles con una leve caída ante la recogida de beneficios tras los máximos históricos de la víspera, en un clima de optimismo por los resultados empresariales y con la mirada puesta en la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos. El buen tono del sector tecnológico europeo venía impulsado por la tecnológica neerlandesa ASML, la mayor compañía europea por capitalización bursátil, que anunció pedidos por encima de lo esperado, lo que apoyaba a sus acciones.

Los inversores aguardan ahora las cuentas de IBM, Meta, Microsoft, Tesla y AT&T (miércoles, tras el cierre europeo), así como las de STMicroelectronics, Deutsche Bank, ING, Apple (jueves) y CaixaBank (viernes). La Reserva Federal (Fed) decide tipos de interés este miércoles sin que se esperen cambios, pero el mercado escrutará si el lenguaje acompasa los dos recortes que tiene ya en precio para este año y cómo Jerome Powell responde sobre la independencia de la institución tras su contundente rechazo a amenazas de imputación penal. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que pronto anunciará a su elegido para dirigir la Reserva Federal, y pronosticó que los tipos bajarán después de que el nuevo presidente asuma el cargo.

Renta 4 destacó en su informe matutino que la reunión de la Fed será la primera en la que voten nuevos miembros, entre ellos Lorie Logan y Beth Hammack, de sesgo "hawkish", es decir, partidarias del endurecimiento monetario.

"De tener un cierto tono 'hawkish', el discurso (del presidente de la Fed, Jerome Powell) podría servir para frenar la debilidad del dólar, que se sitúa ya en 1,20 usd/eur, mínimos de 4 años ante la debilidad de la economía americana (confianza consumidora del Conference Board marcó ayer mínimos desde 2014), la incertidumbre en torno a la política exterior americana, los riesgos para la independencia de la Fed y la posible intervención concertada EEUU", explican estos analistas. También en el ámbito monetario, los inversores analizaban los comentarios del gobernador del banco central de Austria, Martin Kocher, al Financial Times, según los cuales el Banco Central Europeo podría tener que considerar otro recorte de tipos si nuevas subidas del euro empiezan a lastrar la proyección de inflación. De fondo, persistía la cautela por la imprevisibilidad de las decisiones geopolíticas y comerciales de Estados Unidos. El euro y la libra tocaron el martes máximos de varios años frente al dólar, y prolongaron el avance después de que Trump dijera el martes que el valor de la divisa estadounidense era "estupendo" cuando se le preguntó si creía que había caído demasiado.

Así las cosas, a las 08:05 GMT del miércoles, el selectivo bursátil español IBEX 35 caía 67,80 puntos, un 0,38%, hasta 17.736,30 puntos, mientras que el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 avanzaba un 0,10%.

En el sector bancario, Santander perdía un 0,33%, BBVA retrocedía un 1,29%, Caixabank cedía un 0,51%, Sabadell caía un 0,58%, Bankinter se dejaba un 0,58% y Unicaja Banco perdía un 0,35%.

Entre los grandes valores no financieros, Telefónica retrocedía un 0,42%, Inditex cedía un 0,18%, Iberdrola se revalorizaba un 0,05%, Cellnex ganaba un 0,04% y la petrolera Repsol subía un 0,54%. (Información de Tomás Cobos, edición de Jorge Ollero Castela)