Aperturas de Shein en Francia se retrasan tras rechazo de compradores a precios de tiendas de París

14 nov (Reuters) - Société des Grands Magasins (SGM), propietaria de varios grandes almacenes, anunció el viernes el retraso de la apertura de cinco nuevas tiendas Shein en Francia para ajustar su estrategia después de que algunos compradores consideraron que los precios de la tienda de París son demasiado elevados.

La primera tienda física del minorista de moda rápida en línea abrió sus puertas la semana pasada en los grandes almacenes BHV de París, propiedad de SGM, atrayendo a miles de cazadores de gangas y provocando una reacción generalizada de otros minoristas.

Algunos compradores que acudieron a la tienda Shein de París el día de la inauguración se vieron sorprendidos por unos precios más altos de lo que estaban acostumbrados a ver en Internet.

La concesión ofrecía pantalones cortos de piel sintética por €41,03 (US$47,7), un cárdigan de punto por €22,99 y una chaqueta de la marca MOTF de Shein, más cara, por €64,99, por ejemplo, precios más comparables a los de Zara y superiores a los de artículos similares en el sitio web francés de la marca.

SGM y Shein se mueven en una cuerda floja, ya que los bajos precios de la firma china son uno de los principales motivos de crítica por parte de minoristas y políticos franceses, pero también un atractivo clave para sus fieles clientes.

SGM pretende conseguir espacios más grandes para Shein en sus grandes almacenes regionales, de modo que pueda ofrecer una gama más amplia de productos baratos junto a prendas más "premium", como MOTF, según dijo a Reuters un portavoz de SGM.

"Preferimos retrasar las aperturas unos días, para dar la vuelta a la tortilla, mejorar el surtido, ampliar los espacios y ofrecer precios más bajos", señaló. Las primeras tiendas se abrirán en Dijon, Reims y Grenoble en noviembre, y en Angers y Limoges a principios de diciembre.

