APK-Inform eleva las previsiones de cosecha y exportación de cereales en Ucrania para 2025/26
KIEV, 12 ene (Reuters) - El analista APK-Inform elevó su previsión para la cosecha de cereales de Ucrania en 2025 a 61,5 millones de toneladas métricas desde una estimación anterior de 60,6 millones de toneladas, debido a una producción de maíz superior a la esperada, dijo la consultora el lunes.
También aumentó las perspectivas de exportación de grano para 2025/26 a 45,2 millones de toneladas desde 44,2 millones de toneladas, pero señaló que las dificultades logísticas causadas por los ataques rusos a los puertos podrían tener un impacto negativo en las exportaciones de grano ucraniano a corto plazo.
SALDO DE LA OFERTA/DEMANDA DE GRANO (millones de toneladas métricas)
2025/2026 2024/2025 Existencias 6,375 3,808 iniciales Cosecha 61,538 56,246 Alimentación 8,973 8,140 animal Consumo 3,420 3,508 Exportaciones 45,176 38,281 Existencias 6,838 6,375 finales
SALDO DE LA OFERTA/DEMANDA DE TRIGO (millones de toneladas métricas)
2025/2026 2024/2025 Existencias 1,412 0,759 iniciales Cosecha 23,182 22,441 Alimentación 1,900 1,850 animal Consumo 2,600 2,662 Exportaciones 16,700 15,622 Existencias 1,808 1,412 finales
SALDO DE LA OFERTA/DEMANDA DE MAÍZ (millones de toneladas métricas)
2025/2026 2024/2025 Existencias 2,463 0,992 iniciales Cosecha 31,350 26,864 Alimentación 4,750 4,000 animal Consumo 0,180 0,146 Exportaciones 25,500 20,008 Existencias 2,323 2,463 finales
SALDO DE LA OFERTA/DEMANDA DE CEBADA (millones de toneladas métricas)
2025/2026 2024/2025 Existencias 1,533 1,215 iniciales Cosecha 5,377 5,314 Alimentación 2,000 2,000 animal Consumo 0,030 0,030 Exportaciones 2,500 2,256 Existencias 1,661 1,533 finales
(Reporte de Pavel Polityuk; Editado en Español por Ricardo Figueroa)