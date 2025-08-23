Aplazada por lluvia la segunda semifinal del WTA 500 de Monterrey entre Alexandrova y Bouzkova

La segunda semifinal del Abierto de Monterrey 2025 entre la tenista rusa Ekaterina Alexandrova y la checa Marie Bouzkova, que debía resolverse el viernes por la noche, fue aplazada para el sábado por la mañana debido a lluvia.

Tras un par de interrupciones por aguacero y tormenta eléctrica, la WTA decidió aplazar esta semifinal para el sábado a las 11:30 locales (17:30 GMT). La final no se jugará antes de las 18:30 locales (00:30 del domingo GMT).

Tras 18 minutos de juego, el primer set del partido de Alexandrova, segunda cabeza de serie, y Bouzkova estaba empatado 2-2.

En la primera semifinal, la rusa Diana Shnaider derrotó a la estadounidense Alycia Parks en dos mangas con parciales de 6-3 y 7-6 (10/8) en una hora con 46 minutos.

El torneo WTA 500 de Monterrey se juega en canchas de superficie dura del Club Sonoma y reparte US$1 millón en premios.

-- Resultado del viernes:

- Semifinales:

Diana Shnaider (RUS/N.3) derrotó a Alycia Parks (USA) 6-3, 7-6 (10/8)