Aplazado hasta el 10 de agosto un juicio por presunta corrupción contra el expresidente Jacob Zuma

Un tribunal de Sud√°frica ha anunciado este martes el aplazamiento hasta el 10 de agosto del juicio contra el expresidente Jacob Zuma por supuesta corrupci√≥n en el marco de una compra de armamento a la empresa francesa Thales a finales de los a√Īos noventa.

El tribunal ha indicado que los procedimientos se retomar√°n entre el 10 y el 13 de agosto tras la petici√≥n presentada por la defensa y ha se√Īalado que Zuma volver√° a comparecer entonces por videoconferencia desde prisi√≥n.

La Fiscal√≠a critic√≥ el lunes que el exmandatario, recientemente encarcelado tras ser sentenciado a 15 meses de c√°rcel por desacato, ha hecho todo lo posible desde hace diez a√Īos para evitar responder a los cargos que pesan contra √©l.

"Presenta objeciones una y otra vez", dijo el fiscal Win Trengove, manifest√≥, en el marco de lo que la Fiscal√≠a considera como una "t√°ctica" de sus abogados para retrasar los procedimientos, seg√ļn ha informado el diario sudafricano 'News 24'.

Los cargos contra Zuma se formularon hace una década, pero fueron aparcados por la Fiscalía de Sudáfrica poco antes de postularse para presidente en 2009. Tras la elección de Zuma, sus oponentes pelearon en una larga batalla legal para restablecer las acusaciones, lo que consiguieron en 2016.

Por su parte, los abogados de Zuma han criticado a la Fiscal√≠a por vincular al expresidente con las manifestaciones y disturbios de los √ļltimos d√≠as, que se han saldado con m√°s de 200 muertos y que fueron iniciados por seguidores del exmandatario tras su encarcelamiento.

El actual presidente, Cyril Ramaphosa, dijo la semana pasada que los disturbios de los √ļltimos d√≠as fueron "instigados" y "coordinados" y recalc√≥ que las autoridades no permitir√°n que se "secuestre la democracia". "No permitiremos que la destruyan, es una democracia por la que se ha luchado duro. No permitiremos que acaben con ella", remach√≥.

Las protestas estallaron despu√©s de que Zuma ingresara en prisi√≥n despu√©s de que el Tribunal Constitucional le condenara a 15 meses de c√°rcel por negarse a testificar ante un panel de jueces que est√° investigando los presuntos casos de corrupci√≥n en los que estuvo implicado durante sus nueve a√Īos de mandato al frente del pa√≠s.

Zuma se convirtió así en el primer presidente elegido democráticamente en Sudáfrica que es condenado a prisión desde que el Congreso Nacional Africano (ANC) --partido que encabezó entre 2007 y 2017, cuando fue apartado en un consejo interno por su vicepresidente, Ramaphosa-- se hizo con el poder en 1994.

La ca√≠da de Zuma tuvo lugar en medio de la indignaci√≥n popular por el peso de la familia Gupta, de origen indio, en la econom√≠a y la pol√≠tica del pa√≠s africano, acusaciones que fueron recogidas en un informe de la ex Defensora P√ļblica sudafricana --figura equivalente al Defensor del Pueblo-- Thuli Madonsela titulado 'La captura del Estado'.

Europa Press