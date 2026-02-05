Aplazado partido de hockey femenino entre Canadá y Finlandia por un virus

El partido del torneo olímpico de hockey sobre hielo entre la vigente campeona Canadá y Finlandia fue aplazado este jueves debido a que el plantel finlandés sufría varias bajas por enfermedad debidas a un norovirus, anunciaron los organizadores.

"La decisión se tomó tras consultar con los profesionales médicos por los casos de norovirus identificados en el equipo de Finlandia", señaló el Comité de Organización de Milán-Cortina 2026 en un comunicado.

"Se tomó esta decisión de manera colectiva, siguiendo los principios de salud y seguridad. El bienestar de las jugadoras, cuerpos técnicos, árbitros y todos los participantes en el torneo es la mayor prioridad", apuntó.

Según la prensa italiana, cuatro jugadoras finlandesas contrajeron un virus altamente contagioso que provoca una especie de gastroenteritis, con vómitos y diarrea como principales síntomas.

Todos los entrenamientos y encuentros previstos con la prensa fueron igualmente cancelados como medida de precaución.

Las jugadoras infectadas y sus compañeras de habitación quedaron en aislamiento y las instalaciones de sus alojamientos fueron desinfectadas para contener la propagación.

El partido fue desplazado en el calendario hasta el jueves 12 de febrero.