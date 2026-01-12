Aplazan audiencia preliminar contra dueños de discoteca colapsada en República Dominicana

Un tribunal dominicano aplazó para marzo una audiencia preliminar prevista para este lunes contra los dueños de una discoteca que colapsó el año pasado con saldo de más de 200 muertos.

El techo del club Jet Set se derrumbó en la madrugada del 8 de abril de 2025 durante el concierto del popular cantante de merengue Rubby Pérez, que falleció junto a otras 235 personas.

El dueño y gerente del Jet Set, Antonio Espaillat, y su hermana Maribel, que hacía de administradora, fueron arrestados por homicidio involuntario, pero luego puestos en libertad condicional tras pagar una fianza de unos US$842.500.

Ambos se presentaron en el Palacio de Justicia, donde fueron recibidos con una pequeña protesta de familiares y amigos de las víctimas.

"30 años de cárcel es poco", "Presidente, queremos que se haga ¡JUSTICIA!", se leía en pancartas.

La audiencia preliminar determina si existen elementos suficientes para enviar el caso a juicio. El tribunal responsable decidió posponerla para el 16 de marzo.

"Nosotros no queremos dinero ni exigimos nada, sino que se haga justicia por los caídos", dijo a la AFP Secundino Pérez, comerciante de 75 años, que perdió a 12 amigos en la Jet Set.

"Antonio y su familia celebraron la Navidad sentados en una mesa, celebrando su libertad", expresó por su parte Edgar Gómez, que perdió a su hija en la tragedia.

El Ministerio Público de República Dominicana insiste en que los imputados "alteraron de manera significativa" la estructura de la discoteca. La entidad presentó en noviembre una acusación formal y solicitó iniciar el juicio.

El cargo de homicidio involuntario conlleva una pena de tres meses a dos años de cárcel.

"La conciencia, que no te deje dormir nunca. Yo perdí a mi hijo", gritaba una mujer entre sollozos antes de la audiencia preliminar.

"¡Asesinos, asesinos, asesinos!", gritaban otros.