Aplazan comparecencia de Trump por muerte de Ivana

NUEVA YORK (AP) — El interrogatorio al expresidente Donald Trump y a dos de sus hijos en una investigación civil de Nueva York sobre sus acuerdos empresariales fue aplazada el viernes tras el fallecimiento de la exesposa de Trump, Ivana.

El expresidente, su hijo Donald Jr., y su hija Ivanka tenían programado testificar bajo juramento fuera de la corte a partir del viernes. Pero la oficina de la secretaria de Justicia de Nueva York, Letitia James, accedió a posponer el interrogatorio debido al fallecimiento de Ivana Trump, el cual fue dado a conocer el jueves.

“Ofrecemos nuestras condolencias a la familia Trump”, dijo la portavoz de la fiscalía, Delaney Kempner, en un comunicado.

No se dieron a conocer nuevas fechas para las deposiciones.

El abogado del expresidente no respondió de momento a un mensaje en busca de comentarios. El abogado de los hijos, Alan Futerfas, se negó a comentar.

Ivana Trump falleció en su residencia de Manhattan a los 73 años. Estuvo casada con el expresidente entre 1977 y 1992, y tuvieron tres hijos juntos: Donald Jr., Ivanka y Eric.

La oficina del forense declaró el viernes que la muerte de Ivana Trump fue accidental luego de sufrir golpes contusos en el torso.

Dos personas al tanto del asunto dijeron el jueves a The Associated Press que la policía investigaba si había caído de las escaleras. Las personas hablaron con la AP bajo condición de anonimato al no estar autorizadas a tocar el tema de manera pública.

James afirma que la compañía del expresidente, la Organización Trump, infló el valor de sus rascacielos, campos de golf y otros activos a fin de obtener préstamos, seguros y otros beneficios.

Trump ha negado las acusaciones, asegurando que buscar las mejores valuaciones es una práctica común en la industria de bienes raíces. El republicano ha calificado la investigación como parte de una “cacería de brujas” con tintes políticos por parte de demócratas como James.

___

El periodista de Associated Press Michael Balsamo contribuyó a este despacho.