Apnea: dos récords mundiales bajo el hielo del lago de Anterselva

El primero fue en apnea dinámica con aletas y el segundo en apnea dinámica con monoaleta. En ambas ocasiones, Casalini nadó una distancia de 106 metros en apnea.

"Es un sueño hecho realidad. Sentí emociones increíbles. Desde niño, siempre soñé con llevar algún día los colores de Italia a la cima del mundo, y a los 43 años, por fin lo he logrado. Estoy muy feliz", declaró Casalini.

Los clubes afiliados Fipsas Bolzano Sub - STC Bozen, el Club Subacuático Rane Nere Trento, el Gruppo Sommozzatori Riva y Thetis Sub coordinaron los intentos de récord y brindaron toda la asistencia necesaria para lograr los récords.

Esas entidades, que también contaron con el apoyo de la Federación Italiana de Pesca Deportiva, Actividades Subacuáticas y Natación con Aletas, cortaron los bloques de hielo para que las pruebas se llevaran a cabo con total seguridad. (ANSA).