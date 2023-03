Apollo, blackstone y kkr se interesan por los activos de svb: bloomberg news

14 mar (Reuters) - Apollo Global Management Inc, Blackstone Inc y KKR & Co Inc han manifestado su interés por una cartera de préstamos del Silicon Valley Bank (SVB), filial del desaparecido SVB Financial Services Group , informó Bloomberg News el martes.

La semana pasada, los reguladores californianos cerraron el banco tecnológico SVB tras una fallida venta de acciones que supuso la salida de 42.000 millones de dólares en depósitos en un día y aumentó el temor de contagio en los mercados financieros.

La cartera de préstamos se considera una compra atractiva y no fue un factor que contribuyó a una corrida bancaria que causó la desaparición de SVB, según el informe, que cita a personas familiarizadas con el asunto.

La semana pasada, el prestamista centrado en las startups no pudo recaudar capital para tapar un agujero de 1.800 millones de dólares, después de que vendió títulos disponibles para la venta por valor de 21.000 millones de dólares con pérdidas a medida que el aumento de los rendimientos del Tesoro erosionaba su valor.

Apollo no quiso hacer comentarios, mientras que Blackstone, KKR y SVB no respondieron inmediatamente a las peticiones de Reuters. (Reporte de Mehnaz Yasmin en Bengaluru Editado en español por Javier López de Lérida)

Reuters