Apollo cerrará esta semana la compra de un 55% del Atlético de Madrid, según Expansión

MADRID, 9 mar (Reuters) - Apollo Sports Capital, la división de inversiones deportivas del fondo estadounidense Apollo, cerrará la adquisición del 55% del club de fútbol español Atlético de Madrid el 12 de marzo, informó el lunes el diario español Expansión, que basa su información en fuentes no identificadas.

Ni Apollo ni el Atlético de Madrid respondieron inmediatamente a la solicitud de comentarios de Reuters.

Apollo Sports Capital se convertirá en el accionista mayoritario del club de primera división. Una fuente dijo que el acuerdo valoraría la totalidad del club en aproximadamente 2.500 millones de euros (US$2.880 millones).

