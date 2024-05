Apollo desiste de su OPA sobre Applus+ al existir una contraopa de Amber a un precio superior

La CNMV autoriza la mejora de la OPA formulada por Amber a 12,78 euros por acción

MADRID, 17 May. 2024 (Europa Press) -

Manzana Spain Bidco, sociedad instrumental del fondo de inversión Apollo, ha desistido de su oferta pública de adquisición (OPA) de acciones formulada sobre el 100% de Applus+ al existir una oferta competidora, la del fondo Amber, a un precio superior.

Así lo ha comunicado la firma a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ante la que se compromete a no comprar acciones de Applus+, a no recibir compromisos irrevocables de compra, a no presentar una nueva oferta por la compañía a cualquier precio y a no crear ningún tipo de expectativa al respecto.

Así, Apollo deja claro que los compromisos anteriores se formulan de forma voluntaria y de acuerdo con una interpretación "razonable" de la normativa aplicable "y tienen por objeto contribuir al ordenado funcionamiento del mercado de valores español y al proceso de opa competidora existente sobre Applus".

Applus+ se encontraba en la actualidad en plena 'guerra' de ofertas públicas de adquisición (OPAs) dado que contaba, por un lado, con la propuesta del consorcio conformado por ISQ y TDR (12,78 euros por acción) y, por el otro, la del fondo Apollo (12,51 euros por título).

Tras el desistimiento de la OPA formulada por Manzana y teniendo en cuenta los compromisos que voluntariamente ha asumido, el Comité Ejecutivo de la CNMV ha resuelto levantar las medidas acordadas el pasado 29 de abril, por las que se imponían restricciones a operar con acciones de Applus+.

También en el día de hoy, la CNMV ha procedido a autorizar la modificación de la OPA formulada por Amber sobre acciones de Applus+ mediante la cual ha elevado su precio a 12,78 euros por acción.

Esta OPA, según el supervisor, mantiene la condición de aceptación mínima del 50% del capital de Applus+ para su efectividad, por lo que informa al mercado, y en particular a los accionistas de Applus, que en el supuesto de que dicha condición no se alcanzase y Amber no renunciase a la misma, podría no liquidarse ninguna OPA sobre Applus en el proceso actual.

Europa Press