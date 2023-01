'Charlie Hebdo' carga contra Irán y publica nuevas caricaturas del ayatolá Alí Jamenei

La revista satírica francesa 'Charlie Hebdo' publicará este miércoles un número en el que aparecen nuevas caricaturas del líder supremo del país, el ayatolá Alí Jamenei, así como críticas contra la represión y la violencia que vive el país a raíz de las protestas.

"¿Qué entienden los mulás sobre el deseo y la pasión? No entienden mucho. Son obsesivos y su único placer es controlar a los demás, por lo que tienen que asustar, contener y reprimir. No pueden ayudar a sus semejantes a prosperar, porque no son ellos mismos", reza un editorial publicado este martes en farsi por su director, conocido como Riss.

La nueva portada, adelantada en la cuenta de Twitter de la revista satírica, expresa: "Definitivamente los mulás no pueden hacer reír a las mujeres", acompañado de un dibujo de una mujer desnuda de cuyo ano salen cuatro figuras en miniatura de Jamenei. Una portada similar fue publicada el pasado 7 de enero coincidiendo con el aniversario del atentado contra la sede de la revista.

'Charlie Hebdo' anunció el 9 de diciembre una "competición internacional para producir caricaturas del líder supremo de la República Islámica de Irán", a quien describió como "un símbolo del pensamiento retrógrado, la estrechez de mente y la intolerancia del poder religioso".

Estas acciones por parte de la revista satírica francesa no gustaron en Teherán. El ministro de Exteriores iraní, Hosein Amirabdolahian, tildó de "insultante" e "indecente" la decisión. La revista sufrió ataques cibernéticos la semana pasada por la publicación de las caricaturas.

La revista saltó a la palestra internacional tras la publicación en 2006 de unas caricaturas del profeta Mahoma, que originariamente habían aparecido en el periódico danés 'Jyllands-Posten'. En 2015, su sede fue objetivo de un atentado que se saldó con doce muertos.

Europa Press