El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, aseguró este miércoles que "primero está la salud", aludiendo a la dosificación de minutos que hizo con respecto a Antoine Griezmann durante su partido ante la SS Lazio, correspondiente a la jornada 6 en el Grupo E de la Liga de Campeones.

"No es excusa, es una realidad", dijo el 'Cholo' en rueda de prensa desde el Cívitas Metropolitano, habiendo recordado la acumulación de partidos para su plantilla en este mes de diciembre. "Primero está la salud. Y hay algunos a los que hay que cuidar un poco porque, evidentemente, no los podemos exprimir de la manera en que todo el sistema hace que los exprimamos", respondió sobre Griezmann.

"Más allá de que a nadie le importa quién juegue o quién no juegue, lo importante para todos ustedes evidentemente siempre es que el equipo gane. Si no, criticarían por qué no juega éste, por qué sale el otro o por qué salió antes... pero bueno, es así", se resignó después de haber vencido por 2-0 a la Lazio con un gol precisamente de Griezmann.

"Hemos terminado esta primera parte en un lugar importante, no más que esto. Pero sí con la alegría de ver que el equipo ha hecho un paso más con respecto a lo que venía haciendo, como ustedes lo reflejaban todos los días; en todos los partidos escuchaba: 'El Atlético en las últimas estaciones no lo hizo bien'. Bueno, pues esta vez lo hicimos bien", apostilló Simeone delante de los periodistas.

"Hemos mejorado el ritmo del juego, hemos mejorado la dinámica de presión, sobre todo, y creo que en todos los partidos que nos ha tocado jugar hasta hoy hemos sido mejor que los rivales. Ahora empieza otra etapa, será con el sorteo y otro nuevo equipo, difícil seguramente; complejo como cualquiera de los que nos puede tocar, y habrá que enfrentarlo como lo que es: una eliminatoria y sabiendo que no hay margen de nada", avisó el técnico colchonero.

Por otra parte, elogió a Samu Lino, autor del segundo gol frente a los romanos. "Es muy buena la competencia para el equipo, la exigencia de más partidos como el que hizo hoy Lino porque él lo tiene, y más goles porque tiene que hacer goles. De la misma manera que le exigimos a Riquelme, de la misma manera que necesitamos los goles de los mediocampistas como Saúl, Llorente, Rodrigo [De Paul], Molina...", reflexionó.

"Jugadores que tienen que darle al equipo, más allá de su juego, goles; porque tenemos situaciones de peligro, con registros para que ellos puedan marcar, y ojalá que puedan mantener esa competencia que nos va a hacer mejores a todos", señaló al respecto de la pugna en el carril izquierdo entre el citado Lino y Rodrigo Riquelme.

Por último, el entrenador rojiblanco resumió la victoria sobre la Lazio. "Hemos tenido esa suerte de tener, en el primer balón que el equipo ha generado, ya un gol en la primera acción. Es cierto que en el primer tiempo la Lazio nos cerró, no nos permitió tener transiciones más rápidas para atacar dentro del área", destacó.

"Pero en el segundo tiempo sí que jugamos, conseguimos hacerle daño por los carriles, con Lino y Molina los hemos puesto en dificultad, luego llegó el segundo gol y ahí está claro que ya el partido fue por otra dirección", concluyó Simeone en la sala de prensa.