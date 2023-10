El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, afirmó este sábado que "el resultado abultado" de su victoria frente al RC Celta, por 0-3 en la jornada 10 de LaLiga EA Sports, "no marca lo que pasó en el inicio del partido", hasta la expulsión del portero celeste Iván Villar.

"El resultado abultado no marca lo que pasó en el inicio del partido. En el inicio, el Celta hizo un buen partido; tuvo transiciones, a muchas pérdidas de pelota nuestra en salidas, buenas. Y nosotros no podíamos asociarnos y avanzar para poder hacer daño", comentó el 'Cholo' Simeone en rueda de prensa desde el Estadio de Balaídos.

"Nos apresurábamos demasiado en los primeros pases, no teníamos ese juego asociativo que nos haga progresar y la perdíamos y la perdíamos, y ellos evidentemente buscaban salir de contragolpe para hacernos daño", argumentó el entrenador colchonero después del encuentro.

En ese contexto, el 'Cholo' dijo que el penalti cometido a Álvaro Morata "cambió un poco la situación del partido", pues acarreó la roja directa a Villar antes de cumplirse la media hora. "Después creo que leímos bien la situación de cambiar el sistema para estar más cómodos y para sostener el ataque mientras nosotros estábamos atacando", añadió al respecto.

"Y ya en el segundo tiempo, fue otro partido. En el segundo tiempo la gente que entró, entró muy bien. Rodrigo, Correa, Molina, etc. le dieron más vitalidad y más juego al equipo. Y ya empezamos a tener otra presencia en zonas cercanas al área y terminamos resolviendo un partido que, vuelvo a repetir, por el número global de cómo termina no marca lo que pasó antes del penal", insistió Simeone.

"En la segunda parte creo que lo controlamos mejor", recalcó. "Fuimos siempre viendo lo que al equipo le generaba más seguridad defensiva. La verdad que me dio pena no poder poner a Javi Galán en su casa, un chico que viene trabajando muy bien, que seguramente tenía mucho entusiasmo por jugar y habrá quedado decepcionado por no haber entrado", lamentó.

"Pero tenía que pensar en lo que creía que podía pasar y elegí a Caglar [Söyüncü] en el último cambio porque el partido no estaba terminado, quedaban 10 o 15 con el alargue. La verdad es que me dio pena que no pudo jugar en un partido que habría estado bueno que jugase", señaló al respecto de la suplencia de Galán.

Por último, Simeone se marcó el inminente partido en Glasgow como su siguiente objetivo. "Veo el partido del Celtic, veo que hay que descansar bien porque el esfuerzo sigue siendo grande; sobre todo para Griezmann, que no lo pudimos rotar o creímos oportuno no rotarlo", apuntó.

"Necesitamos seguir pensando de la misma manera que lo hemos hecho desde el primer día que llegué: partido a partido. Y mañana, a pensar en el Celtic", reiteró finalmente, a pocos días de que el Atlético se enfrente al conjunto de Glasgow para la jornada 3 de la Liga de Campeones.