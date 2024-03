El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, lamentó este sábado "no poder decir nada" bueno tras la derrota de su equipo por 2-0 frente al Cádiz CF, en un encuentro de la jornada 28 en LaLiga EA Sports, "porque las palabras ya no cuentan más, cuentan los hechos".

"Está claro que ante el partido que hicimos hoy no tenemos la posibilidad de decir absolutamente nada, porque no hay nada para decir. Sinceramente siento no poder decir nada porque las palabras ya no cuentan más, cuentan los hechos", declaró el 'Cholo' Simeone en rueda de prensa.

"La verdad es que el equipo empezó bien el partido, empezó con entusiasmo, con ganas de generar buenas cosas. A la primera situación de peligro, ellos encontraron el gol en una muy buena acción. Y nada, ya se empezó a presentar otro partido diferente", resumió el entrenador colchonero desde la sala de prensa del Estadio Nuevo Mirandilla.

Luego Simeone siguió con su análisis. "En el segundo tiempo creo que la entrada de Correa le dio un poco más de chispa al ataque, tuvimos la jugada de Llorente para por ahí acortar en el marcador. Seguro que lo que siento es que el equipo está dando todo, que no estoy encontrando yo el camino para que ellos generen lo que generan cuando jugamos en casa", dijo.

"A seguir trabajando y a muerte con los jugadores porque sé lo que pueden dar, porque más allá de esta derrota sé qué pueden hacer cosas importantes de acá para adelante, y a seguir trabajando con ello", reiteró Simeone. "Después de una derrota sí, a sostener las críticas que obviamente serán justas", admitió el técnico argentino.

Respecto a la pérdida de duelos por el balón, el 'Cholo' insistió en su teoría. "Son cosas que tenemos que seguir trabajando, creo que estamos intentando mejorarlas, por momentos aparecen situaciones que se acercan a lo que queremos y por momentos evidentemente no", indicó.

"Pero repito, hay una predisposición de parte del equipo, que ahora estaba dolido en el vestuario, estaba jodido, porque obviamente no pudimos jugar el partido que estábamos ilusionados todos por hacer", explicó.

"No tuvimos muchas situaciones de gol, no generamos centros al área para poder permitirle a los delanteros participar. No pudimos sostener ese 1 a 0 para estar cerca de poder empatar. Y el Cádiz hizo un muy buen partido, compitió como hay que competir cuando estás jugándote el descenso. Felicitaciones al entrenador y al rival porque hicieron un gran partido", subrayó otra vez el técnico rojiblanco.

Por último, Simeone elogió al Cádiz. "Fue concreto sobre todo en las situaciones que tuvo de gol porque también no fueron muchas, pero la primera fue gol y la segunda fue gol, y eso evidentemente te potencia. Hizo un gran trabajo defensivo, jugó muy claro a competir esas segundas pelotas y ganar esas segundas pelotas continuamente en campo rival, con mucho trabajo de sus medios y de sus delanteros, y eso hay que valorarlo. Por eso justamente ganó el partido el Cádiz", concluyó.