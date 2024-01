Corría el minuto 36 y el argentino Claudio 'El Diablito' Echeverri salía en camilla tras desplomarse a la cancha por un agudo dolor en el pecho. Pudo finalmente continuar en el partido del Preolímpico sudamericano rumbo a París-2024, pero sintió, confiesa, "mucho miedo".

"Me agarró un dolor en el pecho muy fuerte (...), no podía respirar muy bien, y me asusté mucho", dijo a la prensa Echeverri al ser cuestionado sobre el angustiante momento vivido durante la victoria 5-0 de Argentina sobre Chile que dio a la selección albiceleste la clasificación a la fase final de este torneo Sub-23.

El joven volante de 18 años, entonces, se tiró en el césped del estadio Misael Delgado para intentar tomar aire como podía.

"Después, gracias a Dios, se me pasó", relató la joya de River Plate fichada por el Manchester City. "Seguí bien (en el partido), pero voy a hablar con los médicos (de la selección) a ver qué es, porque nunca me había pasado algo así y sentí mucho miedo", agregó.

El pasado jueves, tras semanas de rumores, el City confirmó oficialmente el fichaje del mediocampista, pero puntualizó que este se mantendrá en las filas de River hasta enero de 2025. La prensa británica publicó que la transferencia se cerró en alrededor de 15 millones de dólares fijos más variables.

- Primera titularidad -

"No sé si fue un golpe en el pecho que lo dejo sin aire", expresó con preocupación el entrenador de Argentina en el Preolímpico, Javier Mascherano, en referencia al susto que pasó 'El Diablito' Echeverri, en la que fue su primera titularidad en este evento.

Después de volver al campo tras su dramática salida en camilla, Echeverri se mantuvo en acción hasta que fue sustituido en el minuto 65.

Dejó, mientras permaneció en el campo, unas cuantas pinceladas de su inmenso talento.

Fue un dolor de cabeza para la defensa chilena con su velocidad y su desequilibrio en el uno contra uno, aunque los focos terminaron dirigiéndose a la indiscutible figura del partido: el campeón mundial Thiago Almada, quien marcó dos goles -uno de penal- y dio una asistencia.

"Sabemos que es un jugador que cuando lo necesitemos, va a estar listo", manifestó Mascherano sobre Echeverri.

"Me enteré en la mañana (de la titularidad), antes de la charla técnica", contó la promesa de River. "Contento, traté de aprovechar la oportunidad que me dan".

Mascherano, con confianza en sus condiciones, fue claro en lo que buscaba de él.

"Me dijo que me ponía para encarar, gambetear, y buscar el arco rival", expresó el jugador sobre el pedido del seleccionador Sub-23 al darle el chance de entrar al once inicial.

Aunque su jornada fue dulce, el futuro 'cityzen' cree que pudo ser mejor.

"No tuve un buen partido. No me gustó", dijo con una media sonrisa ante la perplejidad de los periodistas que le interrogaban. "Soy muy autocrítico".

Erc/jt