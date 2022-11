'Elden Ring' y 'God of War Ragnarok' se posicionan como favoritos entre los videojuegos nominados a The Game Awards 2022

El presentador y productor de The Game Awards, Geoff Keighley, ha revelado los videojuegos nominados a estos premios en su novena edición, en los que se muestra un claro liderazgo de God of War Ragnarok, que cuenta con diez nominaciones, seguido de Elden Ring, con siete.

Esta edición, que tendrá lugar en el 8 de diciembre y se podrá seguir desde distintas plataformas de 'streaming', como Twitch o Youtube, tiene una treintena de categorías y sus premiados serán determinados por un jurado global formado por más de cien medios influyentes.

Entre los seleccionados anunciados para el galard√≥n del videojuego del a√Īo, God of War Ragnarok, que fue estrenado para PS4 y PS5 la semana pasada, es el l√≠der absoluto con un total de diez nominaciones. En segundo lugar compiten Elden Ring y Horizon Forbidden West, con siete nominaciones cada uno.

El tercer puesto entre los favoritos es para Stray, que cuenta con seis nominaciones. Además, también se encuentran clasificados en esta categoría A Plague Tale: Requiem y Xenoblade Chronicles 3, como se recoge en la web de los premios.

Por otra parte, entre los nominados a la categor√≠a de mejor editor, Sony Interactive Entertainment es el m√°s aclamado, con un total de 20 nominaciones. Detr√°s de Sony se encuentran Annapurna Interactive y Nintendo, ambos con once. En tercer lugar Bandai Namco, que cuenta con ocho, y por √ļltimo Riot Games, que tiene seis nominaciones.

En esta edición de The Game Awards se ha contemplado una nueva categoría de mejor adaptación, que consiste en valorar las películas y series basadas en videojuegos. Los nominados en este ámbito son Arcane: League of Legends, Cyberpunk: Edgerunners, The Cuphead Show!, Sonic the Hedgehog 2 y Uncharted.

Asimismo, otros muchos juegos est√°n nominados en las m√ļltiples categor√≠as que incluyen estos premios dedicadas a 'eSports' o a creadores. Algunos de estos videojuegos son Marvel Snap, Immortality, Call of Duty: Modern Warfare II, Splatoon 3, Tunic, Cult of the Lamb, Lego Star Wars: The Skywalker Saga, MultiVersus, Vampire Survivor y Overwatch 2.

En cuanto a las votaciones de los ganadores, los seguidores de esta gala podrán votar y escoger sus favoritos a través de la página thegameawards.com o a través del servidor de Discord de Game Awards, donde ya se puede elegir ganador.

La expectación de esta gala no viene solo por los premiados, sino también por los esperados estrenos mundiales y tráilers que está previsto que se muestren durante la ceremonia.

Los premios The Game Awards nacieron en 2014 de la mano del empresario y periodista Geoff Keighley como un reconocimiento de los fans y la prensa a la industria del videojuego, en concreto de "quienes mejoran el bienestar de la comunidad y elevan las voces que representan el futuro del medio".

La edici√≥n de 2021 entreg√≥ un total de 26 premios, entre los que tuvo un gran protagonismo 'It Takes Two', el videojuego de acci√≥n y aventuras desarrollado por Hazelight Studios y publicado por Electronci Arts, que fue galardonado con el premio de Juego del A√Īo en The Game Awards 2021.

