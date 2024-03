El director colombiano Orlando Culzat ha presentado este martes en el 27 Festival de Málaga su ópera prima, 'Golán', que compite en la sección oficial del certamen. La cinta es un retrato de la decadencia de una familia y las estructuras patriarcales a través de los dilemas que se presentan en la adolescencia.

La trama sigue a Pedro, de 15 años, en un viaje de luto familiar. Sumergido en rituales de masculinidad nociva y un entorno turbio, se vincula con Margarita, una empleada de la finca. Ella le abre los ojos sobre el declive de su familia, enfrentándole al dilema de rebelarse contra sus valores o seguir con ellos.

El realizador de la cinta, Orlando Culzat, ha participado en una rueda de prensa tras la exhibición de su obra en el cine Albéniz junto con los intérpretes Jacobo Vera, Marcela Agudelo y José Leonardo Contreras; la productora Diana Montenegro García, la script Ingrid Pérez y el segundo asistente de dirección Federico Castañeda.

"Quería mirar hacia dentro para escribir mi primera película", ha recordado Culzat, "y así fue como nació este retrato íntimo del ocaso de una familia que pone la mirada sobre el universo juvenil y sobre esas estructuras patriarcales que se siembran muy sutilmente en la intimidad de los hogares".

Ha indicado que la película "tiene tintes autobiográficos", pero "cuando uno logra escribir esos recuerdos ya va hilando la historia con otro tipo de escenas y empieza a ficcionar y a crear este universo plástico".

El cineasta ha explicado que su intención era que la trama de la película se cocinase "a fuego lento" intentando "capturar esa sensación" de los trazos de recuerdos y memorias, para terminar con una escena de alta intensidad: "En el patriarcado siempre el otro, el diferente, puede ser violentado, abusado e incluso aniquilado", ha afirmado.

"Todas las guerras son guerras de clases, de tierras. Siempre que uno cuenta la historia de una familia, de alguna manera también se termina contando la historia de un país a través de este universo único y particular", ha reflexionado Culzat, que se ha definido como "un aficionado, un fan, que está tratando de hacer algo que ama".

El protagonista del filme, el jovencísimo José Leonardo Contreras, ha relatado que no tenía experiencia actoral previa antes de la cinta y le ha resultado "un proceso muy bonito y enriquecedor": "Soy lo que se conoce como actor natural. El director me vio y mi perfil le encajó con el que él tenía en mente como protagonista. Pensé que son oportunidades que no se le presentan a cualquiera y acepté", ha señalado.

La productora Diana Montenegro ha expresado que un debut directorial "resulta siempre una apuesta, un riesgo", lo que se vio acentuado por la temática de la película en torno a la lucha por la identidad colombiana y latinoamericana: "Es una película de clase social, de un país que vive en pugna. A nivel de financiación, presentó un reto", ha resumido.

La intérprete Marcela Agudela ha aplaudido el "mundo muy mágicamente disfuncional y decadente" que ha creado el director, mientras que el actor Jacobo Vera ha manifestado que fue un proyecto "muy lindo de grabar" porque todos estaban "muy conectados e identificados". La script Ingrid Pérez, por su parte, ha agradecido la "importancia" que Culzat y Montenegro le dieron "a todo el equipo".