'Juanfer' Quintero sale del Junior de Barranquilla y busca equipo

El mediocampista colombiano Juan Fernando Quintero no seguirá en el Junior de Barranquilla por diferencias con su entrenador, Hernán Darío Gómez, y busca un nuevo equipo, confirmó este lunes el propio jugador

"No me siento cómodo y me voy porque en el aspecto futbolístico no encajo y en muchas cosas del manejo de grupo y que está habituado a hacer el profesor tampoco", dijo Quintero a la televisora local Win Sports.

"Estoy escuchando ofertas, no niego que tengo. Estoy abierto a cualquier cosa (...) siempre hay propuestas por cualquier parte del hemisferio, del mundo", agregó el exjugador de River Plate.

Recibido en enero por decenas de miles de aficionados del equipo más popular del Caribe colombiano, Quintero abandona el Junior sin mostrar su mejor versión por un golpe en la tibia izquierda que lo marginó de las canchas y tras prematuras eliminaciones en la liga colombiana y la Copa Sudamericana.

Más temprano, el DT de Junior, 'Bolillo' Gómez, había confirmado versiones de prensa sobre la inminente salida del volante zurdo del club luego de ser excluido de la formación titular en un entrenamiento:

"Le dije a Juanfer: 'te voy a llevar de a poco, te voy a poner de a poco hasta que vuelvas a ser la figura. Porque hace cuatro meses no jugás, entonces te está costando'", detalló Gómez, mundialista con Colombia en Francia-1998, con Ecuador en Corea del Sur y Japón-2022, y con Panamá en Rusia-2018.

Según el 'Bolillo', luego de esta conversación el presidente y mecenas del club, Fuad Char, le preguntó si había tenido "algún problema" con Quintero.

"Le dije: 'No. Siempre hemos tenido una buena amistad. Nunca tuve discusiones con él", continuó el DT.

"Esa es la única manera por la cual Juan se fue de la institución", sentenció Gómez, quien llegó al banquillo del Junior en marzo para reemplazar a su compatriota Arturo Reyes y rescatar al club de una crisis de resultados.

Quintero, mundialista con la selección colombiana en Brasil-2014 y Rusia-2018, fichó por Junior luego de una negociación de telenovela y tras dejar a River Plate el pasado diciembre.

En sus primeras declaraciones tras conocerse su salida del Junior dijo que "ahora no sería oportuno" regresar al equipo 'millonario'.

A pesar de contar con otras estrellas como el exatacante del AC Milan y Villarreal Carlos Bacca, Junior quedó eliminado en la primera fase de la Copa Sudamericana y finalizó el Apertura colombiano en la novena casilla y fuera del grupo de clasificados a las semifinales.

Jss/lv/ma

AFP