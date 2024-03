'Koke' Resurrección: "Seguiré en el Atlético mientras tenga fuerzas, mentalidad y ganas de competir"

El capitán del Atlético de Madrid, Jorge Resurrección 'Koke', aseguró este lunes que "siempre" ha querido "continuar" en el club de su "vida", en el que seguirá mientras tenga "fuerzas, mentalidad y ganas de competir", aunque hay tenido "oportunidades" para irse de su "casa".

"Es una felicidad enorme el poder vestirme solo con mi camiseta del Atleti y jugar con ella. Poder jugar en la escuela, en el Colegio Amorós, hasta el Metropolitano, ha sido algo espectacular", confesó el rojiblanco en declaraciones a los medios del Atlético.

El veterano centrocampista, de 32 años, continuará en la entidad 'colchonera' la próxima temporada 2024-25, tras alcanzar un acuerdo con el club para la renovación de su actual contrato, que finalizaba este 30 de junio. Koke, que llegó al Atlético con seis años, seguirá agrandando así su leyenda en el conjunto madrileño, ya que es el futbolista que más veces ha defendido la camiseta rojiblanca en partidos oficiales, con 626 partidos.

"Es algo bonito, emotivo, toda la afición estaba conmigo en ese momento, yo creo que fue uno de los días más bonitos y inolvidables de mi vida", recordó sobre el día en el que logró esa marca y entró en la historia rojiblanca.

El ahora capitán del Atleti nunca imaginó convertise en la figura que es actualmente. "Vas jugando, divirtiéndote, siempre con el balón, para arriba, para abajo. Y yo creo que eres consciente de que puedes ser futbolista profesional cuando empiezas a estar en el filial ya entrenar con el primer equipo", dijo, aunque apeló también a "toda la suerte del mundo" para cumplir su "sueño".

"Un orgullo de haber podido debutar en el Camp Nou, en uno de los mejores estadios contra uno de los mejores equipos del mundo, y recuerdo que estaba muy nervioso. Me acuerdo de José Antonio Reyes, que en paz descanse, que estábamos calentando juntos, y me dijo 'dale, nene, tranquilo que vas a salir, que es tu oportunidad'. Íbamos perdiendo y no creía que iba a salir, y me tocó. Estaba flipando, no sabía ni dónde estaba ni por dónde venía, pero fue un orgullo enorme", rememoró el primer encuentro con el primer equipo en la 2009-2010.

Ese fue "un día inolvidable" para el centrocampista y su familia, que ahora disfruta de "la etapa más bonita" del club. "Obviamente que hace años, muchos años, el club ganaba muchos títulos y era un club grande. Desde la llegada de Simeone hemos dado esa estabilidad al Atlético, y es la etapa más bonita, la etapa dorada del club, y ojalá la sigamos manteniendo", deseó.

"Quiero volver a Neptuno. Tengo ganas de volver a Neptuno con la gente, con la afición. En la última Liga no pude estar con nuestra afición y tengo ganas de volver a darles alegrías a la gente con títulos. Es uno de mis deseos", expresó como una de sus esperanzas en el corto plazo.

Con el nuevo acuerdo, Koke podrá continuar en el club de su "vida", que es "algo que siempre" ha querido, poder estar "casi" hasta el día que se "pueda retirar". "Es un acuerdo que para las dos partes es bueno y mientras yo tenga fuerzas, tenga la mentalidad y las ganas de competir, voy a estar aquí, es lo que siempre he soñado. Espero rendir en el campo con todas mis fuerzas como lo vengo haciendo", celebró.

"He tenido muchas oportunidades de salir de aquí, de mi casa, pero no he querido, cómo me iba a ir en el mejor momento, en el que más se está disfrutando. Aunque en los momentos más difíciles siempre hay que estar, pero hay que saber disfrutar también los buenos. Es un orgullo enorme poder ser el capitán del Atlético y en esta etapa tan bonita", agregó, antes de agradecer a Miguel Ángel Gil Marín, dueño del club, su confianza. "Apostó por mí cuando era cadete y ahora he podido, con trabajo, esfuerzo y sacrificio, devolverle todo lo que él hizo", dijo.

Finalmente, Koke admitió que ha vivido "momentos muy bonitos", en sus más de 600 partidos defendiendo la camiseta rojibanca, aunque se queda con sus compañeros. "Gabi, Juanfran, Godín, mi entrenador, obviamente, que llevamos 10 o 11 años juntos. Me quedo más con eso y con la gente que más allá de jugar partidos", zanjó, antes de confesar que el Atleti es su "vida".