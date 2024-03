La directora argentina Vanina Spataro ha presentado este jueves en el 27 Festival de Málaga su ópera prima, 'Naufragios', que compite en la sección oficial del certamen. Se trata de una amable reivindicación de la amistad como cura de la soledad, con un ligero toque de cine fantástico.

Esta producción uruguayo-argentina cuenta la historia de varias almas solitarias que se encuentran en un balneario fuera de temporada. Cuando encuentran inconsciente a un marinero que parece venir del pasado, cada uno de ellos tendrá que decidir si retoma su vida o sigue varado en esas playas.

La realizadora y coguionista de la cinta, Vanina Spataro, ha participado en una rueda de prensa posterior a la exhibición de su obra junto con el actor Alfonso Tort y la productora Agustina Chiarino.

"Es una película que habla de soledades, amores no correspondidos, tal vez de sufrimientos que no son confesados", ha definido Spataro. Conforme avanza la cinta, no obstante, la tendencia "se va revirtiendo a través de la amistad para poder encontrar una salida y retomar sus vidas con más brío".

Desde su perspectiva, la salida a "las soledades individuales" es "colectiva", a través de "los vínculos" y "la amistad": "La película, que pareciera que es sombría en un comienzo, a partir de las locuras que van armando los personajes logran un humor y una salida a flote de las soledades", ha apuntado.

El proceso creativo del guión comenzó con la creación de los distintos personajes, que solo posteriormente se fueron "entrelazando" hasta que "se formó una familia": "Los actores encontraron una forma de vincularse que no la escribí yo. Es mi guión, pero cada uno le fue sumando su pedacito de corazón", ha expresado Spataro.

"Es una película que es más costumbrista y realista en la que en un momento pareciera que viene algo fantástico; pero la construcción no es para el misterio, sino para el despertar de los personajes", ha reflexionado la cineasta, que también ha tenido palabras en defensa del cine y la cultura argentina en un momento "muy difícil" por el contexto político.

El actor Alfonso Tort ha coincidido en que una película como esta, con varias semanas de aislamiento del equipo respecto al resto de la sociedad, "genera una unión artística interesante". "Hubo algo nostálgico en el rodaje que quedó plasmado", ha relatado.

Por su parte, la productora Agustina Chiarino ha asegurado que, aunque tuvieron "algunas dificultades", ya se ha olvidado de todas ellas; y ha alabado que Uruguay actualmente cuenta con "muchas oportunidades" y solidez en el sector audiovisual.