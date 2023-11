'Panini' y la Liga F presentaron este martes la segunda edición del álbum de cromos del campeonato, "la mejor colección de cromos de fútbol femenino" y que sale a la venta con mucho "más tiempo" de preparación y "más cromos" en sus páginas después de que la anterior se lanzase de forma pionera, pero con la competición doméstica ya muy avanzada.

La nueva colección, que ya salió a la venta el lunes, contará con un total de 406 cromos, aumentando el número de jugadoras tras cierta polémica el año pasado por la ausencia muchas jugadoras, algunas muy reconocidas como la noruega Caroline Graham Hansen o la colombiana Linda Caicedo, y series nuevas como las 'On Fire', 'Fantásticas' o 'Futuro'.

"Gracias a la Liga F y la enorme colaboración de los clubes hemos podido realizarla, demuestra que haciendo equipo somos más fuertes y mejores. Gracias a Beatriz (Álvarez, presidenta de Liga F) y su equipo por todo los que nos ayuda. La primera colección era una aventura ilusionante, pero con muchos interrogantes, como siempre pasa en un primer lanzamiento. A la Liga F les dejo satisfechos y a 'Panini' también", señaló Lluís Torrent, director General de 'Panini' en la Península Ibérica.

El directivo recordó que tuvieron "la satisfacción añadida de dar más visibilidad al fútbol femenino y ser la primera colección de cromos a nivel mundial". "Hemos dado envidia y hay dos países más que van a sacar una de sus ligas. Somos pioneros en España, tenemos la mejor colección de cromos masculina porque es la mejor competición y ahora tenemos a las campeonas del mundo, otra vez a la Balón de Oro, así que podemos decir que por ser la precursora es la mejor colección de cromos de fútbol femenino", subrayó.

Torrent celebró haber tenido "más tiempo" para hacer este álbum y que también les ha supuesto "más esfuerzo". "Tiene más cromos que el año anterior donde hicimos un esfuerzo notable, son 406, hemos aumentado el número de jugadoras por equipo, están los cromos 'Premium', el de las 'On Fire' y los de 'Las Fantásticas', y algunos con materiales especiales", añadió.

Además, recalcó que es su "equipo de fútbol profesional" de la empresa el que se encarga de elegir a las jugadoras y que "siempre intentan que la colección sea lo más atractiva posible". "No van a estar nunca todas las jugadoras, como no van estar nunca todos los jugadores de la liga masculina, sería una colección tan larga que no sería tan agradable porque la gente se cansaría", aclaró el directivo, que puntualizó que la ausencia de Caroline Graham Hansen en la primera edición fue porque "había estado lesionada " y que también tratarán de "actualizar" la colección con los fichajes del mercado invernal.

Por su parte, la presidenta de la Liga F, Beatriz Álvarez, apuntó que este lanzamiento era "un paso más de los importantes y firmes" que van dando desde su creación". "Los resultados de la primera colección fueron mejores de los que se esperaban en el lanzamiento. El año pasado fue un álbum histórico, que daba visibilidad y aportaba un valor añadido", indicó.

"Este álbum es mejor. Con el primero superamos las expectativas y este año tenemos el reto de estar a la altura y de consolidar esta colección y que consigamos fidelizar a las niñas y niños", deseó la dirigente, satisfecha de que la 'F' esté "presente" de forma muy notable en la colección.

Torrecilla, salon y santos, felices por esta colección

En la presentación estuvieron tres futbolistas que salen en la portada de este álbum como Virginia Torrecilla, Leicy Santos y Enith Salon. "Este álbum es importante, es difícil invertir en fútbol femenino y soy consciente, pero estamos viendo como funciona. Me fui a Mallorca de vacaciones y la gente me decía que si tenía los cromos para cambiar, y yo estaba encantada", señaló la centrocampista del Villarreal.

"En la librería de mi pueblo me dijeron que se vendieron un montón. Era algo que pensábamos que no pasaría, así que gracias de corazón, estos son actos importante para que la sociedad siga viendo que rompemos paredes", agregó la balear.

Por su parte, la colombiana Leicy Santos confesó que coleccionaba "muchos cromos" ya en su niñez y que su "favorito" y el "más difícil de sacar" era el de Leo Messi, mientras que Enith Salon reconoció el "muchísimo orgullo" de estar en la portada. "De pequeña hacía la colección de la liga masculina y no me imaginaba que algún día iba a estar yo ahí", remarcó la portera del Valencia.

Sus cromos favoritos era los de David Villa y de Iker Casillas. "De todos los que coleccioné era el único que tuve en todas", recordó sobre el guardameta del Real Madrid, clave en que decidiese ser portera. "Alguna vez alguna niña me dice que le he tocado y verles la cara de felicidad me da incluso más felicidad", expresó.

Enith Salon, Virginia Torrecilla y Leicy Santos.