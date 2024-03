El Christopher Zalla participa en la sección oficial del 27 Festival de Málaga con 'Radical', basada en una historia real en la que la lucha "entre la tragedia y la esperanza" es "la clave", pero también lo es la "realidad entre la posibilidad, la inspiración y sus límites".

'Radical' cuenta la historia en un pueblo fronterizo mexicano plagado de negligencia, corrupción y violencia, donde un maestro (Eugenio Derbez), prueba un método radicalmente nuevo para desbloquear la curiosidad, el potencial y, tal vez incluso el genio, de sus alumnos.

Christopher Zalla en rueda de prensa ha explicado que fue Eugenio Derbez quien le mandó el articulo a través del cual conoció la historia real. Ha recordado que ya trabajó con el actor, pero "me invitó de nuevo, por razones que no entiendo muy bien", ha ironizado, al tiempo que ha reconocido que cuando recibió la invitación tenía claro que no quería "una historia dulce", y al leerla "algo me provocaba, quise explorar eso". También, "a la vez, era una oportunidad de como juntar la banda de nuevo" y ha incidido en que le llegó "en el momento justo, era una llamada".

"Ha sido un viaje increíble", ha afirmado, al tiempo que ha destacado la recepción que ha tenido en México, donde es "la película más taquillera en la historia como drama". Ha comentado también la diferencia con la que se recibe la película en México o EEUU, porque "es muy distinta" y "se puede adivinar bastante cada cultura en ese sentido".

Al respecto, ha detallado que en estreno en México la gente lloraba "provoca reacción emocional" y esa era su intención, porque buscaba "hacer una película emocional" a diferencia de su primera película. "En todo el proyecto he sentido no tanto ser creador aunque escribí, dirigí; me he sentido como un padre, un protector".

Por otro lado, ha hablado del trabajo con los niños en la película, que "era lo que nos preocupaba más" y, al final, "aunque no eran profesionales salieron con un trabajo increíble, impresionante". "Otra vez, sitiéndome como padre en el proceso, estoy muy orgulloso de ellos".

Asimismo, en rueda de prensa ha hablado del cambio de papel de Eugenio Derbez y el dirigirlo: "Era algo nuevo para él y, la verdad, el talento que tiene es sin límite", ha afirmado.

Por último, ha hablado de la sociedad y de que "hay límites, hay problemas más profundos, y un maestro puede cambiar el mundo, pero nosotros como sociedad también tenemos que hacer algo porque hay unos problemas más profundos, más fuertes".

Además, ha incidido en la importancia de la educación, que "debe ser la cosa que más valoremos", aunque "es una conversación profunda y difícil, pero la película provoca esa conversación". El estreno de la película en España es el 15 de marzo.