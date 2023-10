'Sound of Freedom', la película sobre el tráfico de niños y pederastia que se ha convertido en un éxito de taquilla en Estados Unidos, llega a los cines españoles en una semana con los estrenos adelantados por el Puente del Pilar. El thriller compartirá cartelera con 'O Corno', la primera película en gallego que ha ganado la Concha de Oro del Festival de San Sebastián. La comedia española 'Me he hecho viral' protagonizada por Blanca Suárez y el documental 'La vida de Brianeitor' estarán también en los cines a partir de este miércoles, 11 de octubre.

Basada en hechos reales, 'Sound of Freedom' narra la historia de Tim Ballard, ex agente de Seguridad Nacional de Estados Unidos que, tan solo hace 10 años, lo dejó todo para luchar contra el tráfico de niños. Tras una década combatiendo peligrosas tramas mafiosas que raptan niños con los que comercian en redes sexuales, Ballard ha rescatado y salvado ya cientos de vidas inocentes. La cinta está dirigida por Alejandro Monteverde y protagonizada por Jim Caviezel, Bill Camp, Cristal Aparicio, Javier Godino, Lucás Ávila y Yessica Borroto Perryman.

La directora donostiarra afincada en Galicia Jaione Camborda dirige 'O Corno', la película que la ha convertido en la primera directora española en ganar la Concha de Oro en el Festival Internacinal de Cine de San Sebastián. La cinta es un drama rural ambientado en la Galicia de los años 70, en el que Janet Novás debuta como actriz encarnando a María, una mariscadora y también 'parteira' que tras un inesperado suceso, se ve obligada a huir y comienza una peligrosa travesía que le hará luchar por su supervivencia.

Blanca Suárez protagoniza 'Me he hecho viral' una comedia dirigida por Jorge Coira en la que la protagonista de esta alocada historia la lía parda en un avión al descubrir la infidelidad de su marido. Su acción provoca el aterrizaje de emergencia y que la bajen a la fuerza. Cuando regresa a Madrid descubre que ya no es una chica anónima: alguien ha grabado su "gesta" y ahora se ha hecho viral: todo el mundo la conoce como #lalocadelavion. Su vida nunca será igual.

'La vida de Brianeitor', de Alvaro Longoria es el retrato del día a día del gamer y streamer Brianeitor2002. En tono positivo e inspirador, el documental cuenta la historia de superación de Brian, un joven de 21 años quien padece atrofia muscular degenerativa y cuya afición a los videojuegos y las redes sociales ha cambiado su vida. Hoy, Brianeitor2002, es un gamer y streamer con casi 3 millones de seguidores en redes sociales y acaba de debutar en el cine como protagonista en la película CampeoneX de Javier Fesser 2023.

'Los colonos', de Felipe Gálvez Haberle, narra el violento genocidio de los Selk'nam ocurrido a principios del siglo XX cuando un rico terrateniente contrata a tres jinetes para delimitar el perímetro de su extensa propiedad y abrir una ruta hacia el océano Atlántico a través de la amplia Patagonia. La expedición, compuesta por un joven mestizo chileno, un mercenario estadounidense y dirigida por un temerario teniente británico.

Paul B. Preciado escribe, dirige y protagoniza 'Orlando, mi biografía política' una película sobre la igualdad de género. En 1928, Virginia Woolf publica Orlando, la primera novela en la que el personaje principal cambia de sexo en medio de la historia. Un siglo más tarde, el filósofo Paul B. Preciado decide escribirle una carta a Virginia Woolf: su Orlando ha salido de la ficción y lleva una vida que jamás habría imaginado.

Y para los más pequeños llega al cine una aventura de la televisiva 'Patrulla canina'. Cuando un meteorito mágico se estrella en Ciudad Aventura, los cachorros de la Patrulla Canina consiguen unos superpoderes que los transforman en ¡Los poderosos cachorros!