'un verano sin ti' de bad bunny gana el premio a mejor álbum global de la ifpi 2022

LONDRES, 24 feb (Reuters) - El cantante y rapero puertorriqueño Bad Bunny se llevó el viernes el premio mundial del álbum 2022 de la IFPI por "Un verano sin ti", convirtiéndose en el primer artista latinoamericano en ganar un premio global del organismo representante de la industria de la música grabada.

"Un verano sin ti", con 23 canciones en español, se publicó en mayo con gran éxito de crítica y encabezó la lista Billboard 200 durante 13 semanas. Fue el primer disco en español nominado para el codiciado premio al álbum del año en los premios Grammy de este mes. Ganó el premio al mejor álbum de música urbana.

"Estamos increíblemente emocionados de premiar a Bad Bunny, el primer artista latinoamericano en ganar un premio global de la IFPI, con el Premio al Álbum del Año", dijo la directora ejecutiva de la IFPI, Frances Moore, en un comunicado.

"Su sonido único, encapsulado en su galardonado álbum 'Un verano sin ti', ha captado la atención del mundo a una escala notable en los últimos 12 meses".

El álbum de Taylor Swift "Midnights" fue número 2 en la lista de la IFPI, dos días después de que la estrella de la música se hiciera con el premio a la artista mundial de grabación de 2022 de la IFPI, la tercera vez que gana este galardón.

"Harry's House", del británico Harry Styles, se situó en el tercer lugar. El jueves, Styles ganó el premio global IFPI al single del año 2022 por su éxito "As It Was". (Información de Marie-Louise Gumuchian; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

Reuters