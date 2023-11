SANTIAGO (AP) — Dos caídas en la final privaron a Daniel Dhers, el astro venezolano del ciclismo BMX freestyle, del podio de los Juegos Panamericanos, en una de sus últimas funciones antes del retiro definitivo.

El medallista olímpico y defensor del título panamericano perdió la estabilidad al promediar la primera ronda de batalla decisiva por el oro este sábado. Luego salió con una rutina agresiva para mejorar el puntaje, pero sufrió otra caída en el cierre de su presentación que le valió un puntaje total de 49.33.

El argentino José Torres ganó el oro con 86.00 puntos, seguido por el chileno José Cedano (85.67) y el brasileño Gustavo Bastista (83.67).

“Hay tristeza y hay luto”, confesó Dhers luego de la final.“Yo me veía ganando la medalla de oro. Me caí en truco que es de amateur y en un truco que inventé yo en 2005".

Dhers, de 38 años, fue medalla de plata en Tokio 2021 y oro en los Panamericanos de Lima 2019. El rider dicho que se despedirá de las pistas del BMX luego de los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Si logro clasificar me retiro ahí. Noto que estoy cansado. Esto no es tan divertido como siempre. En BMX han cambiado muchas cosas. No estoy tan de acuerdo con la política que tienen. Ya he visto las partes altas y ahora las muy bajas del deporte”, afirmó. “Ahora, unos días de luto, incinero la bicicleta. Luego me voy a China”.

En las tribunas tubulares del circuito BMX del Estadio Nacional prevalecían las banderas venezolanas para alentar a la estrella de esta disciplina. Decenas de compatriotas lo ovacionaron después de cada actuación y también silbaron a los jueces por una baja calificación en la ronda clasificatoria.

El actual entrenador del equipo nacional de China no tuvo un día inspirado. En la ronda preliminar, clasificó penúltimo con un puntaje de 73.50.

“Maligno” Torres, subcampeón en Lima 2019, estuvo a punto de bajarse de los Juegos Panamericanos por una lesión de rodilla. Pero este sábado, si hubo dolor no se notó. El criado en Córdoba ganó el primer oro para su país en este deporte.

“No lo esperaba”, reconoció el campeón en Santiago 2023. “Tuve dos lesiones, la última hace una semana y media que no me dio tiempo de respirar. Jamás me quedé quieto, lo manejamos. Intenté hacer lo posible para viajar. Tenía cero expectativa".

En mujeres, la medallista olímpica Hannah Roberts de Estados Unidos le bastaron los 81.67 puntos de la primera ronda para quedarse con el oro. La escoltaron la chilena Macarena Pérez (72.33) y la venezolana Katherine Díaz (69.00).

“La hinchada ha sido increíble. La energía y fuerza que transmiten fueron fantásticas. Gracias”, declaró Roberts, plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.