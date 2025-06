Apoyo de Trump a Pete Rose influyó en que las mayores le retiraran el veto tras su muerte

NUEVA YORK (AP) — El apoyo del presidente Donald Trump a Pete Rose fue uno de los factores que el comisionado de las Grandes Ligas Rob Manfred consideró para decidir el mes pasado que los vetos permanentes en el deporte terminaban con la muerte, lo que permitió que el pelotero con más hits en la historia sea considerado para el Salón de la Fama.

Manfred anunció la nueva interpretación el 13 de mayo, una decisión que permite que Rose y Shoeless Joe Jackson sean tomados en cuenta para una votación del comité del Salón de la Fama en diciembre de 2027.

"El presidente fue una de varias voces que apoyaron la idea de que esta era la decisión correcta", afirmó Manfred el miércoles durante una conferencia de prensa en una reunión de propietarios. "Obviamente, tengo respeto por el cargo y presté atención al consejo que me dio, pero también hubo muchas otras personas que opinaron sobre el tema".

Rose y el entonces comisionado A. Bartlett Giamatti acordaron una suspensión permanente en agosto de 1989 después de que una investigación encargada por las mayores concluyó que el astro apostó repetidamente por los Rojos como jugador y manager del equipo de 1985 a 1987.

Ello constituyó una infracción de una vieja regla de las Grandes Ligas. El Salón de la Fama decidió en 1991 que los vetados permanentemente no eran elegibles para ese recinto.

"Aquellos que realmente piensan en las razones por las que lo hice creen que es la decisión correcta, y otras personas creo que en gran medida se confunden con si va a estar en el Salón de la Fama o no y tal vez no piensan que fue tan bueno", dijo Manfred.

Umpires robot

La tecnología para apelar las decisiones de bolas y strikes podría estar en funcionamiento para la temporada regular de 2026. Manfred dijo que el uso del Sistema Automatizado de Bolas y Strikes probablemente sería considerado por el comité de competencia de 11 miembros, que incluye a seis representantes de la gerencia.

Durante un experimento en 288 juegos de la pretemporada, los equipos tuvieron éxito en el 52,2% de sus desafíos de bolas y strikes utilizando el Sistema Automatizado.

"Creo que vamos a seguir la posibilidad de un cambio en ese proceso y veremos qué sale al final de eso", manifestó Manfred. Los equipos son realmente positivos sobre el Sistema. Tengo ese sistema no científico que uso: el tráfico de mis correos electrónicos. Y mi impresión distintiva es que usar el Sistema en la pretmporada ha hecho que la gente sea más propensa a quejarse de las decisiones de bolas y strikes por correo electrónico, refiriéndose a la necesidad de esto".

Un experimento con un sistema tecnológico para desafiar las decisiones de si el bate cruzó el plato en un swing comenzó en la Liga Estatal de Florida de la Clase A el 20 de mayo. Eso no está en consideración para el uso en las Grandes Ligas en 2026. “Creo que tenemos que superar el obstáculo en términos de hacer o no hacer el Sistema antes de que te metas en la complicación de un tipo de desafío separado”, advirtió Manfred. Béisbol en los Juegos Olímpicos de 2028 El béisbol regresa a los Juegos Olímpicos en 2028 después de haberse jugado de 1992 a 2008 y luego en 2021. Las Grandes Ligas están considerando si permitirán que los jugadores de las Grandes Ligas participen en los Juegos Olímpicos de 2028. No consintió que los jugadores en las nóminas de 40 hombres participaran en los Juegos Olímpicos de 2021 y muchos equipos desalentaron a los principales prospectos elegibles. “Hicimos algunos progresos con Los Ángeles 2028 en términos de cómo podría verse. Tenemos algunos otros socios comerciales con los que necesitamos hablar sobre los cambios que se necesitarían hacer para acomodar los Juegos Olímpicos”, puntualizó Manfred. “Creo que vamos a seguir adelante con ese proceso”. Manfred mencionó que el sindicato de jugadores parece estar a favor. _____ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.