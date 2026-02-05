Apple Ads y Apple Maps no deben acogerse a la Ley de Mercados Digitales, según la UE

Por Charlotte Van Campenhout

BRUSELAS, 5 feb (Reuters) - La Comisión Europea ⁠dijo el jueves que ⁠los servicios de mapas y anuncios de Apple no serán designados como intermediarios ⁠en ‌virtud ​del Reglamento de Mercados Digitales de la UE, ​citando su uso relativamente bajo y su limitado ‌impacto en el mercado ‌europeo.

"La Comisión ha ​llegado a la conclusión de que Apple no cumple los requisitos para ser considerada un intermediario en relación con Apple Ads y Apple Maps, ya que ninguno de estos servicios de plataforma constituye una puerta ⁠de acceso importante para que las empresas lleguen a los ​usuarios finales", dijo en un comunicado.

Apple acogió con satisfacción la decisión. "Estos servicios se enfrentan a una competencia significativa en Europa, y nos complace que la Comisión haya reconocido que no cumplen los ⁠criterios para su designación en virtud del Reglamento de ​Mercados Digitales", dijo en un comunicado.

La Ley de Mercados Digitales de la UE es una de ‍las más estrictas del mundo para frenar el poder de mercado de las grandes empresas tecnológicas y facilitar a los usuarios el cambio entre servicios competidores, como ​plataformas de redes sociales, navegadores web y tiendas de aplicaciones.