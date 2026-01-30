Apple advierte que el alza de precios de memoria afecta ganancias ante auge de chips IA

Por Heekyong Yang y Hyunjoo Jin

SEÚL, 29 ene (Reuters) - Apple afirmó que el aumento de los precios de los chips de memoria había comenzado a afectar a la rentabilidad en el trimestre actual, coincidiendo con las advertencias de los fabricantes de chips surcoreanos, que están desviando la producción hacia chips de memoria de mayor margen que admiten cargas de trabajo de inteligencia artificial.

"Seguimos observando un aumento significativo de los precios de mercado de la memoria", dijo el jueves el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, cuando se le preguntó en una conferencia sobre resultados cómo estaba afectando la crisis a los planes de producción de la empresa para el año.

Aunque afirmó que la escasez de memoria había tenido un "impacto mínimo" en el trimestre navideño que finalizó el 31 de diciembre, que suele ser el más fuerte en cuanto a ventas, esperaba que tuviera un mayor impacto en el trimestre actual.

Es probable que Apple necesite cada vez más chips de memoria, ya que la demanda de su último iPhone 17 se ha disparado, especialmente en China e India. Cook calificó la demanda del dispositivo en el trimestre de diciembre como "asombrosa", pero se negó a responder a la pregunta de un analista sobre si Apple podría subir los precios de los productos debido a la escasez de chips de memoria. Estos comentarios se producen tras las advertencias de Samsung Electronics y SK Hynix, que controlan conjuntamente dos tercios del mercado de chips DRAM y cuentan con clientes como Apple, de que las empresas de ordenadores y teléfonos inteligentes iban a ser las más afectadas por el agravamiento de la escasez de chips DRAM utilizados en sus productos. Las consecuencias incluyen una creciente presión sobre los márgenes y posibles interrupciones en la cadena de suministro.

La carrera por construir infraestructura de IA ha llevado a los fabricantes de chips a desviar su capacidad de producción hacia la memoria de alto ancho de banda (HBM, por sus siglas en inglés) para servidores de inteligencia artificial (IA), lo que ha reducido el suministro de chips DRAM convencionales.

A la escasez se suma el hecho de que los fabricantes de chips, afectados por la agresiva expansión de la capacidad después de 2017, se han vuelto más conservadores a la hora de añadir más líneas de producción. Esto ha contribuido a la actual escasez de suministro.

Samsung afirmó que dicha expansión seguirá siendo limitada en 2026 y 2027.

Dado que la crisis va a persistir, algunos fabricantes ya han comenzado a ajustar sus productos para hacer frente a la escasez y al aumento de los precios.

"Debido al reciente aumento de los precios de los chips de memoria, los clientes de PC y móviles están ajustando sus volúmenes de compra", dijo SK Hynix en su conferencia telefónica sobre resultados celebrada el jueves.

"Algunos clientes están adoptando un enfoque más conservador en sus planes de envío o están considerando ajustar las especificaciones (de los chips de memoria) en sus gamas de productos sensibles al precio".

Las empresas de investigación IDC y Counterpoint esperan ahora que las ventas globales de teléfonos inteligentes se reduzcan al menos un 2% este año, revirtiendo las previsiones anteriores de crecimiento. Se espera que el mercado de los ordenadores personales se reduzca al menos un 4,9% en 2026, según las estimaciones de IDC, tras un crecimiento del 8,1% el año pasado.

PRIORIZAR LA DEMANDA DE IA

Samsung, el segundo mayor fabricante de teléfonos inteligentes del mundo, también se está preparando para el impacto de la escasez de chips, con una caída del 10% en los beneficios de su negocio móvil en el cuarto trimestre.

Cho Seong, ejecutivo del negocio móvil de Samsung, advirtió el jueves de un "año difícil" en 2026, en el que se espera que las ventas mundiales de teléfonos inteligentes se mantengan estables y que existan riesgos de ajuste a la baja debido a los precios de los chips de memoria.

"Los clientes de PC y móviles están teniendo dificultades para garantizar el suministro de memoria, ya que se ven afectados directa e indirectamente por las restricciones de suministro y la fuerte demanda de productos relacionados con los servidores", explicó Park Joon Deok, director de marketing de DRAM de SK Hynix, a los analistas en su conferencia sobre resultados.

Samsung dio prioridad al suministro a los clientes de servidores en el cuarto trimestre y tiene previsto seguir aumentando la proporción de productos relacionados con la IA, una medida que podría provocar nuevas restricciones en la producción de chips de memoria convencionales.

La agresiva apuesta de Samsung por los chips de memoria para IA se produce en un momento en que el gigante tecnológico busca reducir su diferencia de cuota de mercado con SK Hynix en este lucrativo segmento. SK Hynix, uno de los principales proveedores de chips para Nvidia, lideró el mercado de chips HBM el año pasado con una cuota del 61%, seguido de Samsung con un 19% y Micron con un 20%, según Macquarie Equity Research.

Los chips HBM se utilizan para fabricar conjuntos de chips de IA.

(Información de Heekyong Yang y Hyunjoo Jin en Seúl y Akash Sriram en Bangalore; edición de Miyoung Kim, Raju Gopalakrishnan, Sayantani Ghosh y Jamie Freed; editado en español por Patrycja Dobrowolska)