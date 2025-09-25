Apple culpa a la UE del retraso de funciones y de los riesgos en la tienda de aplicaciones

24 sep (Reuters) - Apple dijo el miércoles que los usuarios de la Unión Europea están experimentando retrasos en nuevas funciones y se enfrentan a mayores riesgos de privacidad y seguridad debido a la histórica Ley de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés) del bloque, una regulación que pretende frenar el poder de las grandes empresas tecnológicas.

El fabricante del iPhone instó a los reguladores a reevaluar la forma en que la ley afecta a los consumidores de la UE que utilizan sus productos y afirmó que seguirá trabajando para ofrecer nuevas funciones al tiempo que cumple los requisitos legales.

La compañía dijo que la ley la ha obligado a posponer el despliegue de varias funciones en la UE, incluyendo iPhone Mirroring a Mac y Live Translation con AirPods, señalando desafíos de ingeniería.

Apple, que vende millones de sus dispositivos y servicios en la región, añadió que las funciones de Mapas basadas en la localización también se pospusieron en la UE porque la DMA exige que Apple haga que algunas funciones se puedan ejecutar con productos que no son de Apple o con desarrolladores de terceros antes de lanzarlas.

El fabricante del iPhone dijo que no ha encontrado la forma de cumplir sus exigencias sin comprometer los datos de los usuarios y que las salvaguardias que propuso fueron rechazadas por la Comisión Europea.

"Ha quedado claro que no podemos resolver todos los problemas que crea la DMA", dijo Apple.

"Con el tiempo, ha quedado claro que la DMA no está ayudando a los mercados. Está dificultando hacer negocios en Europa".

La Comisión Europea no respondió inmediatamente a una solicitud de Reuters para hacer comentarios.

Apple modificó en junio las normas y tarifas de su App Store en la UE para cumplir la orden antimonopolio del bloque.

La DMA, que entró en vigor el año pasado, exige a las grandes empresas tecnológicas que abran sus plataformas a los competidores.

Apple afirmó que esto ha llevado a una experiencia de aplicación "más arriesgada y menos intuitiva" para los usuarios de la UE, con la carga lateral y los mercados alternativos introduciendo amenazas como estafas, malware y aplicaciones pornográficas, que antes estaban prohibidas en la App Store.

El Gobierno de Trump ha criticado constantemente la DMA, mientras que la Comisión rebatió con firmeza los comentarios de Trump.

Apple pidió a la UE que derogara la normativa o redujera significativamente su alcance, según informó el miércoles The Wall Street Journal.

No respondió inmediatamente a una solicitud de Reuters para hacer comentarios fuera del horario laboral habitual.

(US$1 = 0,8511 euros) (Información de Mrinmay Dey y Gnaneshwar Rajan en Bengaluru; edición de Mrigank Dhaniwala, Subhranshu Sahu y Rashmi Aich; edición en español de María Bayarri Cárdenas)