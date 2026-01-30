Apple dará prioridad a modelos premium de iPhone en 2026, según Nikkei Asia

30 ene (Reuters) - Apple está dando prioridad a la producción y el envío de sus tres modelos de iPhone de gama alta para 2026, al tiempo que retrasa el lanzamiento de su modelo estándar debido a un cambio en la estrategia de marketing y a las limitaciones de la cadena de suministro, según informó Nikkei Asia el viernes, basándose en la información de cuatro personas con conocimiento del asunto

Reuters no pudo verificar inmediatamente la información. Apple no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters fuera del horario de oficinas

El gigante tecnológico estadounidense se centrará en lanzar su primer iPhone plegable y dos modelos no plegables con cámaras mejoradas y pantallas más grandes para un lanzamiento insignia en la segunda mitad de 2026, mientras que el iPhone 18 estándar está previsto que se comercialice en la primera mitad de 2027, según la información

La medida tiene como objetivo optimizar los recursos y maximizar los ingresos y beneficios de los dispositivos de gama alta en un contexto de aumento del coste de los chips de memoria y los materiales, así como minimizar los riesgos de producción relacionados con las técnicas industriales más complejas para el primer dispositivo plegable de Apple, según el informe

"La fluidez de la cadena de suministro es uno de los retos clave para este año, y el cambio de estrategia de marketing también influyó en la decisión (de dar prioridad a los modelos premium)", declaró a Nikkei Asia un ejecutivo de un proveedor de iPhone con conocimiento directo del plan

Apple superó el jueves las estimaciones de Wall Street sobre los ingresos trimestrales, impulsada por la fuerte demanda de iPhone y un fuerte repunte en China, y el director ejecutivo Tim Cook declaró a Reuters que la demanda de los últimos teléfonos era "asombrosa".