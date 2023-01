Apple detallará los motivos por los que elimina aplicaciones de la App Store, según Financial Times

Apple dará más detalles sobre los motios por los que elimina aplicaciones de su tienda virtual, App Store, a fin de reforzar su compromiso de transparencia, según ha informado recientemente el diario Financial Times.

La compañía tencológica elimina servicios de esta plataforma por diferentes razones. Una de ellas es la obsolescencia, esto es, cuando estas 'apps' no cumplen ciertos requisitos para funcionar de la manera correcta.

App Store también acaba con las aplicaciones que incumplen la política de su tienda, como ocurrió con Fortnite, videojuego que fue retirado de la App Store después de que introdujera un sistema de pagos dentro diferente del de Apple del juego.

La compañía también retira algunas aplicaciones de manera silenciosa y por orden de algunos gobiernos, que no permiten que ciertos servicios funcionen en sus países. Es el caso de WhatsApp y Signal, que no se pueden utilizar en China, tal y como recuerda Financial Times, que ha adelantado información revelada por fuentes cercanas a la compañía.

Este medio afirma, incluso, que durante los primeros seis meses de 2021, el país asiático realizó 34 solicitudes para retirar 89 aplicaciones por violar la legalidad, que Apple aceptó como se recoge en los informes de transparencia de la compañía.

Asimismo, indica que los inversionistas de la marca solicitaron hace unos meses una mayor transparencia en las relaciones que mantiene el fabricante con los Estados extranjeros, una cuestión que Apple espera resolver brindando a estos inversores más detalles sobre las aplicaciones eliminadas.

Actualmente, el desarrollador de iPhone solo les traslada el número de aplicaciones que ha solicitado eliminar de cada país, si dicha solicitud responde a una violación legal de sus términos y condiciones y si Apple ha llegado a borrarlas de la tienda.

Las personas cercanas a Apple también han confirmado que el fabricante se ha comprometido a compartir el número de aplicaciones que elimina por país, por violar los lineamientos de la App Store o la licencia de desarrolladores.

Europa Press