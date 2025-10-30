Apple eleva un 19,5% el beneficio al cierre de su año fiscal, tras un último trimestre récord

MADRID, 30 Oct. 2025 (Europa Press) -

El gigante tecnológico estadounidense Apple obtuvo un beneficio neto de US$112.010 millones (96.287 millones de euros) al cierre de su año fiscal, que finalizó el pasado mes de septiembre, lo que representa una mejora del 19,5% respecto del resultado del ejercicio precedente y pone fin a dos ejercicios consecutivos en los que sus ganancias habían evolucionado a la baja, después de lograr una cifra récord de ventas en el último trimestre.

En su año fiscal, la ventas de Apple aumentaron un 6,4% interanual, hasta los US$416.161 millones (357.745 millones de euros), con un crecimiento del 4,1% de la comercialización de productos, hasta US$307.003 millones (263.909 millones de euros), mientras que los servicios reportaron ingresos de US$109.158 millones (93.936 millones de euros), un 13,5% más.

En concreto, en todo el ejercicio las ventas del iPhone sumaron US$209.586 millones (180.167 millones de euros), un 4,2% más; las del iPad alcanzaron los US$28.023 millones (24.089 millones de euros), un 5% más; mientras que los ingresos procedentes de la venta de Mac sumaron US$33.708 millones (28.976 millones de euros), un 12,4% más; pero las ventas de accesorios disminuyeron un 3,6%, hasta US$35.686 millones (30.677 millones de euros).

Por áreas geográficas, las ventas de Apple en América aumentaron en el año un 6,7%, hasta US$178.353 millones (153.318 millones de euros); un 9,6% en Europa, hasta US$111.032 millones (95.446 millones de euros); un 14,6% en Japón, hasta US$28.703 millones (24.674 millones de euros); pero bajaron un 3,8% anual en China, hasta US$64.377 millones (55.340 millones de euros).

Entre julio y septiembre, cuarto trimestre fiscal para la compañía de la manzana, Apple se anotó un beneficio neto de US$27.466 millones (23.611 millones de euros), mejorando así en un 86,4% el resultado contabilizado un año antes, después de alcanzar una facturación récord en el trimestre de US$102.466 millones (88.083 millones de euros), un 7,9% más.

En el último trimestre de su ejercicio fiscal, las ventas del iPhone alcanzaron los US$49.025 millones (42.143 millones de euros), un 6% más, mientras que las de Mac crecieron un 12,7%, hasta US$8.726 millones (7.501 millones de euros).

De su lado, los ingresos procedentes del iPad se mantuvieron estables en US$6.952 millones (5.976 millones de euros) y los del negocio de accesorios sumaron US$9.013 millones (7.748 millones de euros), un 0,3% menos.

“Apple se enorgullece de anunciar ingresos récord de US$102.500 millones en el trimestre de septiembre, incluyendo un récord de ingresos para el iPhone y un récord histórico para Servicios”, declaró Tim Cook, consejero delegado de Apple, recordando que la compañía lanzó en septiembre la nueva gama de iPhone, incluyendo el iPhone 17, el iPhone 17 Pro, el Pro Max, y el iPhone Air.

Los resultados del trimestre de septiembre culminaron un año fiscal récord, con ingresos que alcanzaron los US$416.000 millones, así como un crecimiento de dos dígitos en las ganancias por acción", afirmó Kevan Parekh, director financiero de la compañía, añadiendo que la base instalada de dispositivos activos también alcanzó un nuevo máximo histórico en todas las categorías de productos y segmentos geográficos.