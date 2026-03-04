Apple lanza 2 dispositivos de 599 dólares durante su "gran semana"

NUEVA YORK (AP) — El director ejecutivo de Apple, Tim Cook, prometió una “gran semana” de anuncios de nuevos productos, la cual ha incluido la presentación de un nuevo iPhone más asequible, una MacBook de nivel básico, modelos actualizados de iPad Air, nuevos monitores y chipsets de gama más alta. Todo ello se dio a conocer el miércoles en eventos para medios en Nueva York, Londres y Shanghái.

El titán tecnológico reportó recientemente ganancias trimestrales que alcanzaron un nuevo récord gracias a las sólidas ventas de sus modelos de iPhone 17. Sin embargo, la empresa aún no cumple con su promesa de 2024 de elevar el nivel de inteligencia en su asistente Siri mediante el uso de IA.

Quizá con la intención de capitalizar este impulso de ventas, Apple arrancó la semana con el anuncio de su modelo más reciente de una línea de teléfonos más asequibles, el iPhone 17e, así como la laptop MacBook Neo, un modelo de nivel básico que representa el intento más agresivo de la compañía por abrirse paso en el mercado de computadoras económicas.

Todos los productos anunciados estarán disponible en preventa a partir del miércoles. A continuación, un poco más de información antes de empezar a comprar:

iPhone 17e

Esta versión actualizada del iPhone para compradores con presupuesto ajustado incluirá el mismo chip A19 que impulsa el iPhone 17 base y ofrece el doble del espacio de almacenamiento estándar (256GB) que el modelo 16e anterior (128GB).

La cámara se actualizó a un sistema de 48 megapíxeles y su módem C1X promete una mayor velocidad de conexión celular.

El 17e llega con una pantalla ligeramente más pequeña en comparación con el modelo 17 base, tiene una tasa de refresco algo menor y puede verse un poco menos brillante al ojo humano, pero aún así incorpora la pantalla Super Retina utilizada en el resto de la línea y el sistema de protección de pantalla Ceramic Shield 2 de Apple.

La compañía también incluyó MagSafe con compatibilidad con Qi2 para quienes buscan una experiencia de carga inalámbrica más conveniente.

Con un precio inicial de 599 dólares, el iPhone 17e cuesta 200 dólares menos que el iPhone 17 base. Está disponible en color negro, blanco y rosa claro.

iPad Air M4

La actualización del iPad de gama media incorpora un chip M4, ligeramente más antiguo —como referencia, el iPad Pro de gama alta utiliza un chip M5. Aún así, sigue siendo lo bastante potente para mantener funciones de streaming, navegación web, correo electrónico y edición de video. Las versiones con conectividad celular del Air también incluyen el módem C1X actualizado para conexiones más rápidas.

Con lo que Apple ha anunciado esta semana, no parecería que exista escasez de RAM a nivel mundial. La compañía aumentó la RAM del Air de 8GB a 12GB sin subir el precio.

El iPad Air de 11 pulgadas parte de 599 dólares, mientras que la versión de 13 pulgadas está disponible a partir de 799 dólares, cada una con 128GB de almacenamiento.

Actualizaciones de chips y MacBook

La línea Pro de laptops de alta gama de Apple recibió actualizaciones de chips recién anunciadas (M5 Pro y M5 Max), que aseguran un mayor rendimiento para su uso intensivo y mejor rendimiento de batería. Pero estas nuevas mejoras también llegan con un precio más alto.

La MacBook Pro de 14 pulgadas con chip M5 Pro incluye 24GB de RAM y 1TB de almacenamiento. Su precio es de 2.199 dólares, 200 dólares más en comparación con la M4 Pro base de 2024. Con un costo adicional, existe la opción de elevar el nivel al M5 Pro o pasar al chip M5 Max. También se puede aumentar la RAM del sistema hasta 48GB.

La MacBook Pro de 16 pulgadas viene de serie con el nivel más alto del chip M5 Pro, y parte con 24GB de RAM y 1TB de almacenamiento. Su precio es de 2.699 dólares, un aumento de 200 dólares respecto al modelo anterior. También existe la opción de actualizar al chip M5 Max y aumentar la RAM.

La pantalla no cambió en ambos modelos, así como tampoco la cámara frontal. Pero Apple mejoró sus capacidades de conectividad para admitir Wi-Fi 7 y Bluetooth 6.

En el evento presencial del miércoles se dio a conocer la nueva MacBook Neo de nivel básico. Esta nueva laptop de 13 pulgadas viene equipada con el chip A18 Pro de Apple (también presente en el iPhone 16 Pro), 256GB de almacenamiento, dos puertos USB-C, pero solo 8GB de RAM. El modelo de 512GB incluye un sensor TouchID.

Con esta nueva laptop, resulta evidente que Apple intenta afianzarse en el segmento de computadoras portátiles económicas, que actualmente está inundado de Chromebooks de Google y equipos Microsoft Windows de bajo costo.

El modelo de 256GB está disponible por 599 dólares, mientras que el modelo mejorado cuesta 699 dólares. Estudiantes y otros educadores pueden reservar cualquiera de los dos modelos con un descuento de 100 dólares.

También se anunció una renovada MacBook Air. Esta máquina, más orientada al presupuesto, se actualizó al chip M5 base de la compañía. El almacenamiento base también se duplicó a 512GB. Mantiene 16GB de RAM, pero ahora incorpora las mismas mejoras de conectividad que los modelos Pro.

Debido a las actualizaciones, el precio de la Air de 13 pulgadas es de 1.099 dólares, 100 dólares más que el modelo Air con M4. El Air de 15 pulgadas parte de 1.299 dólares.

Monitores Studio Display y Studio Display XDR

La sorpresa de la semana es el anuncio de sus dos monitores 5K, el Studio Display de 27 pulgadas y el Studio Display XDR.

Ambos monitores de 27 pulgadas tienen resoluciones de 5.120 x 2.880, cámaras integradas Center Stage de 12MP, sistemas de audio de seis altavoces, dos puertos Thunderbolt 5 y dos puertos USB-C.

El nuevo —y más costoso— modelo XDR va un poco más allá con retroiluminación mini-LED, mejor contraste y zonas de atenuación, y una tasa de refresco mejorada de 120Hz (la edición estándar está limitada a 60Hz), una actualización que debería complacer a los gamers y amantes del HDR.

El Studio Display base tiene un precio de 1.599 dólares, mientras que su variante XDR asciende a unos contundentes 3.299 dólares. Hay opciones de actualización disponibles para ambos monitores.

