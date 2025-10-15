Apple lanza dispositivos con su nuevo procesador M5 más potente

15 oct (Reuters) - Apple presentó el miércoles una serie de actualizaciones de productos, entre ellos un MacBook Pro renovado, un iPad Pro y una segunda generación de los auriculares Vision Pro, al tiempo que incorpora su último chip M5 en dispositivos dirigidos a profesionales creativos.

La introducción de dispositivos con M5 permite a Apple contrarrestar el aumento de rendimiento de sus rivales que utilizan los últimos chips de Qualcomm e Intel orientados a la inteligencia artificial. La decisión se basa en la estrategia de Apple de debutar con su chip más avanzado en los dispositivos MacBook Pro y iPad Pro antes que otros.

El nuevo MacBook Pro de 14 pulgadas, que incorpora el procesador M5, es un paso adelante respecto a la serie de chips M4 presentada el año pasado. El nuevo chip, más rápido, puede alimentar aplicaciones avanzadas basadas en IA.

Los precios de los últimos dispositivos, sin embargo, se mantienen sin cambios respecto a las versiones anteriores con el chip M4.

El MacBook Pro comienza en US$1599 para la variante de 14 pulgadas. El iPad Pro comienza en US$999, mientras que el Vision Pro de segunda generación arranca en US$3499.

Se espera que el chip M5, fabricado mediante un avanzado proceso de 3 nanómetros, mejore el rendimiento y la eficiencia energética en todos los dispositivos. El MacBook Pro con el último chip puede ejecutar grandes modelos de lenguaje en el dispositivo, dijo la compañía.

Los auriculares Vision Pro de Apple, lanzados en 2023, debían actualizarse tras haber recibido una tibia respuesta. El Vision Pro, presentado como el primer gran producto nuevo de la empresa en casi una década, ha recibido críticas positivas por la calidad de su pantalla, pero sigue siendo un dispositivo de nicho con una adopción limitada.

La empresa espera que las ventas del iPad hayan crecido en torno a un 6% en el ejercicio fiscal cerrado en septiembre de 2025, luego de tres años de caída, gracias a una versión más pequeña y asequible del dispositivo y a una recuperación de la demanda de productos electrónicos a escala mundial.

Las ventas de Mac volverían a crecer este año, ayudadas por un dispositivo Mac Mini más pequeño y barato con el procesador M4 que atrajo a los consumidores preocupados por el presupuesto. (Reporte de Akash Sriram en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)