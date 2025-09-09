Apple lanza un iPhone Air más delgado y el nuevo iPhone 17

Por Stephen Nellis y Aditya Soni

CUPERTINO, EEUU, 9 sep (Reuters) -

Apple presentó el martes un nuevo iPhone "Air" más delgado, con una "batería de alta densidad" y un procesador totalmente nuevo, así como el iPhone 17, la última actualización de su smartphone insignia.

El modelo iPhone Air es la estrella del evento anual de lanzamiento de productos, y Apple afirmó que se trata del iPhone más resistente hasta la fecha.

Apple afirmó que el modelo básico del iPhone 17 tendrá una pantalla más brillante y resistente a los rayones. También dijo que el dispositivo contará con un nuevo chip procesador A19, que se fabricará con tecnología de 3 nanómetros y tendrá capacidades mejoradas para las funciones de inteligencia artificial del dispositivo.

Apple afirmó que el iPhone 17 también tendrá una mejor cámara frontal con un sensor diferente para que las selfies horizontales se vean mejor.

La empresa también presentó una nueva versión de sus audífonos inalámbricos AirPods Pro y un monitor de presión arterial en su último Apple Watch.

Los nuevos AirPods Pro 3 contarán con traducción simultánea de idiomas. Apple también afirmó que, si las dos personas que participan en una conversación llevan los nuevos AirPods Pro 3, los audífonos traducirán las conversaciones casi en tiempo real.

Apple ha anunciado que los nuevos AirPods tendrán un precio de US$249, el mismo que la generación anterior, y estarán disponibles a partir del 19 de septiembre.

La función de monitor de presión arterial está pendiente de la aprobación de las autoridades reguladoras, dijo Apple. No detectará todos los casos de hipertensión arterial, pero la empresa ha afirmado que espera que la función avise a un millón de personas y que estará disponible en 150 países.

PRECIOS SIN CAMBIOS

Apple tampoco subió el precio de los modelos de reloj.

Las nuevas versiones del SE costarán US$249, la Serie 11 costará US$399 y el modelo Ultra, más grande, tendrá un precio inicial de US$799, al igual que todos sus predecesores.

El iPhone Air competirá con el Galaxy S25 Edge de Samsung Electronics, y analistas consultados por Reuters dijeron que podría ser un trampolín para competir con los teléfonos plegables de Samsung, que están en su séptima generación.

Un teléfono plegable es importante para Apple a fin de atraer a los clientes de China, donde a los consumidores les gustan los plegables y la empresa ha estado perdiendo cuota de mercado.

El evento en la sede de la compañía en Cupertino, California, se produce en medio de un reordenamiento del comercio mundial provocado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Apple estima que los aranceles le costarán más de US$1000 millones en el actual trimestre fiscal.

Los analistas están muy atentos para ver si la compañía aumentará el precio de los iPhones o buscará vías alternativas para compensar los costes arancelarios, como mantener estables los precios de los modelos base de iPhone mientras aumenta el coste de las versiones con más almacenamiento.

Los nuevos iPhones también llegan sin actualizaciones significativas de Siri, el asistente virtual de Apple, que la empresa ha aplazado hasta el año que viene.

Mientras tanto, los analistas están muy atentos para ver si Apple, que ha recurrido al creador de ChatGPT OpenAI como socio para impulsar ciertas funciones de inteligencia artificial en sus sistemas operativos, añadirá más asociaciones de IA a su línea antes de la llegada de una Siri renovada.

Google, parte del grupo cotizado Alphabet, presentó el mes pasado nuevos teléfonos, incluido un modelo plegable, que sirvieron de plataforma para mostrar su modelo de inteligencia artificial Gemini. (Información de Stephen Nellis y Aditya Soni en Cupertino, California; editado en español por Patrycja Dobrowolska y Javier Leira)