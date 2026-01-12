Apple lidera el mercado mundial de teléfonos con una cuota del 20% en 2025

12 ene (Reuters) - Los envíos mundiales de teléfonos inteligentes aumentaron un 2% interanual en 2025, impulsados por una demanda más fuerte y el impulso económico de los mercados emergentes, según informó el lunes Counterpoint Research. Apple lideró el mercado con una cuota del 20%, la mayor entre las cinco principales marcas, apoyada por la sólida demanda en los mercados emergentes y medianos y las fuertes ventas de la serie iPhone 17, dijo el analista de Counterpoint Varun Mishra.

Los fabricantes adelantaron los envíos a principios de año para adelantarse a los aranceles, pero el efecto se atenuó a medida que avanzaba 2025, con lo que los volúmenes del segundo semestre no se vieron afectados en gran medida, según la empresa. Samsung se situó en segundo lugar con una cuota del 19% gracias a un modesto crecimiento de los envíos, mientras que Xiaomi se colocó en tercer lugar con una cuota del 13%, respaldada por una demanda estable en los mercados emergentes.

Según Tarun Pathak, director de investigación de Counterpoint, se espera que el mercado mundial de teléfonos inteligentes se debilite en 2026 debido a la escasez de chips y al aumento de los costes de los componentes, ya que los fabricantes de chips dan prioridad a los centros de datos de inteligencia artificial frente a los teléfonos. (Información de Disha Mishra en Bengaluru; edición de Nivedita Bhattacharjee; edición en español de Paula Villalba)