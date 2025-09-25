Apple llama a la UE a derogar su emblemática ley contra abusos de gigantes tecnológicos

El gigante tecnológico estadounidense Apple exhortó el jueves a la Unión Europea a eliminar su emblemática ley de regulación de los mercados digitales, al considerar que presenta riesgos de seguridad y crea una "peor experiencia" para los consumidores.

La empresa, que se ha opuesto a esta normativa desde el principio, consideró que condujo a una degradación de los servicios ofrecidos a sus usuarios y que los expuso a vulnerabilidades de las que antes estaban protegidos.

"La DMA (siglas en inglés de Ley de Mercados Digitales) debe ser derogada y sustituida por un instrumento legislativo más adecuado y acorde con su propósito", dijo Apple en una contribución oficial a una consulta lanzada por la Comisión Europea (CE).

Como alternativa a su eliminación, Apple propuso una lista de cambios profundos, comenzando con la creación de una agencia reguladora distinta de la CE que se encargaría de hacer cumplir las normas.

El grupo estadounidense, cuyas críticas a la DMA resuenan con los ataques del presidente estadounidense Donald Trump al intervencionismo de la UE en el ámbito digital, acusa a esta normativa de privar a los consumidores europeos de algunas funciones en el lanzamiento de sus dispositivos mientras se verifica si cumplen con las restricciones.

Por lo tanto, aseguró, estaría lejos de fomentar la innovación en beneficio de los consumidores, su objetivo final.

- Auriculares limitados -

Apple citó varios ejemplos en un comunicado publicado el jueves. El grupo asegura que debió poner límites en la UE al uso de sus nuevos auriculares inalámbricos Airpods Pro 3 que acaba de lanzar, al eliminar la función de traducción automática "en vivo", que constituye uno de sus principales atractivos. La razón citada es la DMA.

El grupo recordó también su oposición a la apertura de sus dispositivos a tiendas de aplicaciones y sistemas alternativos de pago, impuestos por la DMA, incluso cuando "no cumplen con los mismos estándares elevados de privacidad y seguridad" que su App Store.

Citó también que la DMA ha hecho accesibles aplicaciones pornográficas en los iPhones, "a pesar de los riesgos que implican, especialmente para los niños".

Apple ha construido su éxito en un ecosistema cerrado, del cual controla todos los parámetros, citando necesidades de seguridad y confort mejorado para los usuarios, una filosofía claramente opuesta a las normas europeas de competencia, que han sido reforzadas con la DMA.

El texto adoptado en 2022 por la UE y que se aplica desde marzo de 2024, prevé multas que pueden alcanzar 10% de la facturación mundial de la empresa, e incluso 20% en caso de reincidencia.

De hecho, Apple ya fue sancionada.

La Comisión Europea le impuso en abril una multa de 500 millones de euros por cláusulas abusivas en la App Store.

Tal sanción, que el grupo apeló, fue la primera aplicada contra un gigante tecnológico bajo esta legislación.

Apple también es investigada por la UE en el marco de otra legislación emblemática para regular a los gigantes tecnológicos, el Reglamento sobre Servicios Digitales, que impone obligaciones a las plataformas para proteger a los usuarios frente a contenidos ilegales y peligrosos.

fpo/jca/eb/mas/arm